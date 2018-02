Non poteva finire così. L'esperienza di Gigi Buffon in azzurro non poteva concludersi con le lacrime di San Siro dopo l'a dir poco cocente delusione legata alla mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali. Il nuovo commissario tecnico Gigi Di Biagio, con il benestare del numero uno del Coni Malagò, potrebbe essere riuscito a convincere la grande gloria del nostro calcio a proseguire la sua avventura con l'Italia, almeno per le prossime amichevoli di lusso contro Argentina e Inghilterra e poi chissà, magari fino agli Europei del 2020.

Buffon verso il sì a Di Biagio, in campo contro Argentina e Inghilterra.

Secondo quanto riportato da Sky dunque Buffon sembra essere pronto ad accettare la convocazione del nuovo Commissario tecnico della Nazionale in vista delle amichevoli di lusso il 23 a Manchester contro l'Argentina e il 27 a Wembley contro l'Inghilterra. Missione compiuta dunque per il selezionatore che ha provato a convincere il portiere della Juventus a Firenze in occasione dell'ultimo match di campionato tra la Viola e i bianconeri. Per ora non c'è niente di ufficiale, ma l'annuncio potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Buffon potrebbe continuare fino a Euro 2020.

Le due amichevoli potrebbero però non avere solo un valore simbolico per Buffon che potrebbe anche decidere di difendere i pali della Nazionale fino al 2020. E' questa l'indiscrezione dell'emittente satellitare che conferma l'idea dell'esperto estremo difensore di giocare e chiudere la sua avventura con l'Italia in occasione dei prossimi Campionati Europei, allungando ulteriormente il suo score di presenze attualmente fermo a 175 gettoni di presenze. E a 42 anni dunque Buffon potrebbe guidare guidare l'Italia nella partita inaugurale della kermesse continentale che si disputerà a Roma

Per Buffon altri 2 anni con la Juve per superare il record di Maldini.

D'altronde Buffon ha già palesato la volontà di proseguire per altri due anni con il calcio giocato, dopo aver annunciato a più riprese il suo ritiro. Una scelta legata anche alle ottime condizioni di Gigi che dopo aver superato i suoi problemi fisici, è tornato in campo alla grande sfoderando due grandi prove contro Atalanta e Fiorentina. Così facendo, il numero 1 della Juventus potrebbe anche superare il record di presenze di Maldini: attualmente l'estremo difensore è fermo a quota 631, a meno 16 dalla leggenda rossonera.