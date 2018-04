Del futuro di Buffon se ne parla da mesi. Si ritirerà a fine anno o continuerà a giocare? Tutti vogliono sapere se a quarant’anni finirà la carriera del numero uno juventino. Quella del Bernabeu potrebbe essere l’ultima partita della sua carriera in Champions League. Nella conferenza stampa della vigilia il portiere ha risposto a una domanda su questo tema, e le ultime parole lasciano intendere che forse il ritiro non è così lontano:

Domani l’ultima in Champions? Potrebbe essere, ma è uno cosa che non mi deprime e non mi suscita pensieri negativi. Se dovesse essere così da bimbo avrei firmato per giocare la mia ultima partita al Bernabeu contro il Real Madrid.