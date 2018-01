La cosa migliore per festeggiare i 40 anni di Gianluigi Buffon è non pensare troppo al presente da panchinaro o al futuro, ma ricordare e capire quanto è stato grande come portiere negli ultimi 20 anni.

10 – Ottavi di finale di Euro 2016, l’Italia è in vantaggio contro la Spagna ed è chiusa nella sua area di rigore per reggere l’urto delle Furie Rosse. In un batti e ribatti dopo un calcio d’angolo, la palla arriva a Piqué che tocca la palla a cinque metri dalla porta, in pratica a colpo sicuro. Ma Gigi Buffon, con un guizzo classico dei suoi riesce a deviare il pallone.

9 – È solo storia della scorsa Champions League. La Juve va a Lione in una partita decisiva per passare al primo posto il girone iniziale. Buffon para un rigore e fa altre due salvataggi irreali. Quello su Fekir, con deviazione di Bonucci inclusa nel pacchetto, è sensazionale.

8 – Juventus-Bologna di campionato. Anche in una normale partita di campionato Buffon ha spesso tirato fuori gesti atletici incredibili, e quello che entusiasmava e stupiva insieme era la capacità di farlo in sequenza, con una reattività mai calata nel corso del tempo.

7 – Ci sono poi le parate impossibili, ovvero quelle che fai difficoltà a crederci almeno per i successivi 5 minuti. Un esempio classico è questa parata su Bianco del Cagliari. Colpo di reni e rapidità di spostamenti mai visti nella storia del calcio.

6 – Ma non di solo Bianco o Spinesi, riguardo al quale in rete si può trovare un’altra parata eccezionale, ma Buffon ha anche lo scalpo di tanti campioni della sua epoca. In questa parata spettacolare salva dalla porta una punizione perfetta del suo amico Zinedine Zidane in un Real Madrid– Juventus del 2003.

5 – Quando si affermò nel Parma molti erano scettici. Luca Bucci era stato un ottimo portiere nella prima parte degli anni ’90 e perdere il posto per questo ragazzino sembrava davvero troppo. Inoltre Buffon sembrava troppo confusionario e poco classico per poter reggere nel lungo termine. Poi però piazzava parate come questa su Ciriaco Sforza e tutti restavano estasiati. Stava per nascere un grande campione.

4 – Questo che è uno dei tanti rigori parati da Buffon nella sua carriera, ha invece una storia e un valore particolare. Nella prima partita di Euro 2008, da campioni del mondo siamo stati surclassati dall’Olanda e la seconda contro la Romania era già decisiva. Riusciamo a pareggiare e restare a galla solo grazie al rigore di Buffon parato su Mutu. Questa è una delle tante volte in cui ci siamo affidati a Buffon come nostra ultima speranza.

3 – Se vogliamo parlare poi di parate nei momenti decisivi della carriera, non si può non fare riferimento almeno a due parate fondamentali. La prima ci aiutò a vincere una Coppa del Mondo, ed è quella ai danni ancora una volta di Zidane, nei tempi supplementari di Italia-Francia a Germania 2006.

2 – Poi c’è un’altra parata che servì a portare la finale di Champions League 2003 ai rigori, ma non riuscì a fargli vincere la coppa che gli manca. Ma la parata su Inzaghi è da urlo.

1 – Infine una parata che non ha lo stesso valore, ma è qualcosa che acrobaticamente e tecnicamente ha dell’incredibile. La parata su Brizuela in Italia-Paraguay del 1998.