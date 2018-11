Si è scatenata una vera e proprio bufera su Turchia-Svezia 0-1 di Nations League. A finire nell'occhio del ciclone è stato l'arbitro della partita ovvero Istvan Kovacs protagonista di dichiarazioni davvero curiose. A rivelare il tutto ci ha pensato un calciatore della formazione nordeuropea, ovvero Marcus Berg che ha fatto chiarezza su quanto accaduto tra primo e secondo tempo

Cosa è successo in Turchia-Svezia 0-1 di Nations League

Nel primo tempo della partita di Nations League, la formazione ospite ha recriminato per un intervento falloso in area avversaria non sanzionato con il rigore dal direttore di gara. Alla fine a vincere comunque sono stati i calciatori della Svezia grazie ad un gol arrivato nel secondo tempo proprio dal dischetto e segnato da Granqvist. Dopo il fischio finale però a gettare benzina sul fuoco sono arrivate le dichiarazioni del centravanti della Svezia Marcus Berg.

Il retroscena su Turchia-Svezia, cosa ha detto l'arbitro a Berg

Berg ai microfoni di Aftonbladet ha rivelato un retroscena relativo all'intervallo della partita: "Durante l'intervallo sono andato a parlare con l'arbitro per contestargli un rigore che non mi aveva dato. Ci siamo seduti nello spogliatoio e, dopo che gli avevo spiegato il mio punto di vista, Kovacs mi ha fatto una promessa: ‘Ora controllo le immagini e, se mi accorgo di aver sbagliato, nel secondo tempo ti fischio due rigori". Una battuta? Fatto sta che è stato proprio Berg a conquistarsi il calcio di rigore della vittoria.

La Federcalcio turca pronta a prendere provvedimenti

Un episodio che inevitabilmente ha sollevato un polverone in Turchia, con l'arbitro Istvan Kovacs finito nell'occhio del ciclone. Ecco allora che secondo quanto riportato dalla stampa spagnola e portoghese la Federcalcio turca starebbe pensando di chiedere alla Uefa la mancata omologazione del risultato della gara. La palla passa dunque al massimo organo calcistico continentale.