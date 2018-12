Marcelo Brozovic ha latitato nelle ultime settimane, espulso contro l’Atalanta, in ombra contro Tottenham e Roma. Il croato contro la Juventus è chiamato a una grande prestazione. Con Spalletti è cresciuto ulteriormente, ora il tecnico toscano spera di averlo nella sua versione deluxe nella sempre sentitissima sfida tra nerazzurri e bianconeri. Il procuratore di ‘Epic’ ha svelato che il croato sarebbe potuto passare alla Juventus qualche anno fa.

Miroslav Bicanic prima ha esaltato il suo pupillo: “Brozovic è da considerarsi un tuttocampista, da regista gioca molto bene da tempo, nell’Inter e in nazionale, ha 26 anni e può migliorare ancora”, poi ha svelato che più di due anni fa Brozovic è stato vicinissimo alla Juve, che è stata sul punto di acquistarlo: “Nel 2016 è stato vicinissimo al trasferimento alla Juventus, ma queste sono storie normali nella vita di un calciatore ed è una storia del passato”.

Bicanic ha anche fatto capire che dopo il grande exploit mondiale della Croazia più di una squadra aveva chiesto informazioni e aveva sondato la disponibilità di Brozovic, ma il calciatore ha detto a tutti di no. Perché voleva rimanere un calciatore dell’Inter, che considera una famiglia:

Dopo il Mondiale di Russia si è parlato molto del suo futuro, c’erano molte idee, ma Brozovic ha detto che gli sarebbe piaciuto restare all’Inter, per lui questo club è una famiglia, e poi c’è anche la Champions. Marcelo è molto felice di giocare in Italia. La Juve è forte, ha giocatori di livello altissimo, ma l’Inter ha buone chance e fino all’ultima giornata lotterà.

Brozovic è uno dei giocatori cardine dell’Inter, ha disputato 17 partite su 19, una l’ha saltata per squalifica, ha segnato due gol e servito un assist. Forse in questo momento sta pagando le fatiche del Mondiale di Russia e per questo ha offerto un paio di prestazioni sottotono.