Enrico Brignola è un vero e proprio talismano per il Benevento. Quando il classe 1999 è in campo, la squadra giallorossa non perde mai. L'ultima conferma di questo curioso dato statistico è arrivato nell'ultimo match di campionato contro la Sampdoria: la squadra di De Zerbi ha conquistato la seconda vittoria consecutiva in Serie A, proprio grazie alla rete risultata decisiva del talento classe 1999 che anche in passato, quando ha giocato, non è mai uscito dal campo sconfitto.

Enrico Brignola, quando gioca il Benevento non perde mai.

Tutto è iniziato nella scorsa stagione con l'esordio in Serie B. Alla prima in cadetteria il duttile esterno offensivo, nel match contro il Latina, ha aiutato i suoi a pareggiare in extremis. In questo campionato poi ecco la prima in Serie A, in quel memorabile Benevento-Milan con il gol del pari dei sanniti del quasi omonimo portiere Brignoli in pieno recupero. Nello scorso turno, prima da titolare e prima vittoria contro il Chievo, con a concludere il match con la Samp, con la rete del 3-2 a impreziosire il suo rendimento.

Chi è Enrico Brignola, il talismano del Benevento.

Il classe 1999 è un prodotto delle Giovanili nel Benevento, che la Roma ha deciso di rispedire in terra sannita dopo il mancato esercizio del diritto di riscatto. Già perché i capitolini, hanno cercato in tutti i modi di poter strappare il promettente ragazzo, che aveva stregato in primis Bruno Conti, al Benevento che ha tenuto duro con la volontà di non fare sconti. Ecco allora il ritorno alla base, e l'inizio del sogno nella scorsa stagione con la prima in B. Con l'arrivo di De Zerbi in panchina poi nel campionato in corso, il ragazzo ha goduto della fiducia del mister ripagandolo con tutto l'entusiasmo e il talento a disposizione e con quelle doti da talismano, che potrebbero aiutare il Benevento ad una pazzesca rimonta.

Quanto guadagna Brignola.

E pensare che il ragazzino che potrebbe in futuro strappare l'interesse di numerose big sul mercato, ha uno stipendio davvero tra i più bassi della Serie A. 50mila euro a stagione per lui, che ha un valore di mercato praticamente uguale. Le cose però potrebbero cambiare in futuro, soprattutto se Brignola dovesse continuare a giocare e segnare.