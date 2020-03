Le polemiche per il rinvio di cinque partite della 26esima giornata di Serie A non accennano a finire. Ci sono grosse discussioni anche sulla data del recupero. Perché la Lega ha stabilito che le partite in questione verranno disputate il 13 maggio, praticamente a pochi giorni dalla fine del campionato. In tanti hanno contestato, anche, questa decisione. E il Brescia ufficialmente ha chiesto alla Lega di anticipare il recupero delle partite rinviate.

La lettera di diffida alla Lega del Brescia

Il Brescia pretende di anticipare la partita con il Sassuolo. In fondo solamente per le squadre impegnate nelle coppe – internazionali e non – è faticoso trovare una data per il recupero. Né il Sassuolo né il Brescia hanno impegni extra campionato e per questo possono recuperare l'incontro prima del 13 maggio. Il Brescia ha inviato una lettera alla Lega di Serie A in cui ha chiesto che i recuperi siano anticipati e, nel testo diffuso dall'ANSA, il club del presidente Cellino dice di essere pronto a chiedere un risarcimento come si evince chiaramente dal testo della lettera inviata al presidente Dal Pino e all'ad De Siervo:

Il Brescia si riserva ogni più opportuna azione risarcitoria nei confronti dei soggetti, individuali e collettivi autori della scelte con la presente censurate. È con vivo disappunto che la scrivente società prende atto della decisione di rinviare al 13 maggio prossimo cinque gare della 7a giornata di ritorno. La stessa, assunta senza alcuna preventiva consultazione con le associate, si rivela illegittima, contraria alla logica ed al buon senso, oltre che assunta con modi e termini inaccettabili….

Anche il Lecce protesta con la Lega

Il presidente del Lecce Sticchi Damiani ha contestato la data dei recuperi della 26a giornata della Serie A, e ha detto di essere certe che, una serie di partite, saranno recuperate prima di Pasqua (che cade il 12 aprile).