Ricordate i campi dell'oratorio, quelli del Dopoguerra e dell'Italia che si rialzava dal disastro bellico? E' lì che sono nati giocatori come Rivera divenuti il simbolo del calcio italiano. Ed è in quel solco che Roberto Clerici, fondatore della Voluntas, aveva creato l'associazione che per 37 anni è stato serbatoio del Brescia. E' morto a 75 anni dopo aver offerto una possibilità a tanti ragazzini che sul rettangolo verde ci sono rimasti fino a realizzare il loro sogno, giocando in Serie A oppure vestendo la maglia della Nazionale. Eugenio Corini, Daniele Bonera, Aimo Diana, Emiliano Bonazzoli, i fratelli Antonio ed Emanuele Filippini, Roberto Baronio, Federico Agliardi, Andrea Pirlo sono alcuni di quei bambini di allora che hanno mosso i primi passi in quell'angolo di provincia nella geografia del pallone.

‘Uomo di semina'. Malato da qualche mese, a marzo scorso Clerici aveva rilanciato quel progetto Voluntas nel quale aveva sempre creduto con l’idea di far crescere nuovi campioni. Saranno in tanto a rendergli omaggio per l'ultimo saluto a colui che è stato ‘uomo di semina' oltre ad aver calzato le scarpette e indossato lui stesso la divisa di calciatore. Era nato a Brescia il 10 marzo 1942, la sua carriera non ha mai raggiunto livelli altissimi scandita dalle partecipazioni a campionati minori con le casacche di Voluntas Pace, Brescia (nel settore giovanile), Darfo, Salò e Castenedolo.

Cavalieri per meriti sportivi. Dal 1980 è stato il responsabile tecnico della Voluntas (una sorta di serbatoio del Brescia Calcio): la società era stata fondata grazie alla fusione di altri tre piccoli club, ovvero Voluntas Pace, Gymnasium e Pace Sport. Un progetto bellissimo ed entusiasmante che ha riscosso consensi tali che dall'allora presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, venne anche insignito del riconoscimento di Cavaliere per meriti sportivi.