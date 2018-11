Non è stato un sabato memorabile per il Brescia. Dopo la sconfitta in casa del Venezia per 2-1, un'altra notizia extra campo è entrata nell'agenda delle grane da sbrigare per il club lombardo: in seguito ad una serata in discoteca, il 18 novembre scorso il difensore Ales Mateju è finito contro un muretto mentre era a bordo della sua auto in compagnia di Nikolas Spalek. Il giocatore ceco è risultato positivo all'alcoltest e mentre trequartista slovacco rischia una pesante denuncia per il suo comportamento nei confronti delle forza dell'ordine. Entrambi sono scesi in campo dal 1’ al Penzo nella partita di sabato pomeriggio, quindi si può dedurre che non c'è stata nessuna esclusione per motivi disciplinari.

L'accaduto: la mattina del 18 novembre scorso Mateju aveva un tasso alcolemico addirittura tre volte superiore al limite consentito e la sua vettura è andata sbattere contro un muretto in città: entrambi i giocatori a bordo dell'auto sono usciti praticamente illesi dall'incidente stradale all'altezza di via Orzinuovi visto che il terzino classe '96 si è visto applicare soltanto due punti di sutura dopo l'incidente. I test effettuati in ospedale su disposizione della Polizia Locale hanno attestato la presenza dui una concentrazione di alcol di poco superiore ai 1,5 grammi per litro. Un quantitativo che ricade ampiamente nell'ambito penalmente rilevante.

Ales Mateju si è visto ritirare la patente (da 1 a 2 anni) ed per lui è in arrivo una multa di 2.000 euro ma può essere convertita, se richiesto, in lavori socialmente utili: il giocatore è attualmente in prestito dal Brighton e la squadra allenata da Eugenio Corini potrebbe anche decidere di anticipare il rientro in Inghilterra.

Spalek rischia denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale

Guai in vista anche per Nikolas Spalek: il classe '97 rischierebbe addirittura una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale dopo il comportamento tenuto nei confronti delle forze dell'ordine nel momento dell'incidente.