Il Brasile ha vinto il suo ultimo match amichevole contro il Camerun di misura ma non ha convinto per il gioco espresso sia nel collettivo sia nei singoli. Un successo che non ha visto però tra i protagonisti Neymar uscito dopo pochi minuti per un infortunio muscolare. E la Seleçao ha patito l'assenza della sua stella, peccando soprattutto in personalità.

Alla ricerca dei migliori talenti

Proprio per questo nella nazionale maggiore si attendono nuovi talenti che possano dare continuità di rendimento al collettivo ed esaltare ancora di più le doti dell'attaccante brasiliano. Tra questi c'è anche l'astro nascente del Real Madrid, ex Flamengo, Vinicius da diversi mesi osservato speciale in patria perchè potenzialmente considerato alla stregua di O'Ney.

Futura spalla di Neymar in Seleçao

A ridimensionare pesantemente il giovanissimo giocatore ci ha pensato però una leggenda brasiliana: Eduardo Gonçalves de Andrade, meglio noto come Tostão che vinse la Coppa del Mondo nel 1970 proprio con la maglia del Brasile. Che non è stato convinto delle ultime uscite della Nazionale brasiliana Under21 dove milita appunto Vinicius: "Non mi è piaciuto, deve crescere ancora molto in personalità e continuità se vuole diventare la nuova spalla di Neymar ai mondiali del 2022″.

Confusione, incostanza, errori tecnici

Il palcoscenico internazionale sembra inadatto al tagazzo ancora acerbo. Un classe 2000 dalle grandi aspettative ma dalle cocenti e attuali delusioni per ‘Tostao': "Pensavo facesse come con il Flamengo e con il Real Madrid o il Castilla, belle giocate individuali con abilità e velocità, invece contro i colombiani ha avuto molti momenti di confusione. Non capisco: con frequenti errori tecnici nella finalizzazione, nei passaggi, nelle conclusioni non può essere considerato un fuoriclassse"