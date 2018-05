Douglas Costa trema. Un problema muscolare alla coscia sinistra potrebbe estrometterlo dal Mondiale. Il medico della nazionale brasiliana ha detto che c’è tutto il tempo per recuperalo in vista dall’esordio in Russia, ma la situazione va valutata con grande attenzione. Non è al top nemmeno Fagner, difensore convocato a sorpresa nei ventitré dal c.t. Tite.

Con la Juventus Douglas Costa ha effettuato un salto di qualità impressionante, è stato il migliore giocatore della Serie A nella seconda parte di stagione, e in questo momento è considerato in patria la prima alternativa in attacco. Non è un titolare lo juventino perché il tridente titolare è formato da Gabriel Jesus, Neymar e Coutinho. La lunga assenza di O’Ney tormenta il c.t. che sa però di poter disporre di un sostituto extra lusso. Ma il giocatore bianconero è arrivato nel ritiro pre Mondiale con un problema muscolare, del quale ha parlato Rodrigo Lasmar:

Douglas Costa ha accusato un problema nella parte posteriore della coscia sinistra. Già aveva questo piccolo problema da prima, ma quando è arrivato qui gli è stato definitamente accertato. Per questo motivo verrà valutata attentamente la sua partecipazione alla prima amichevole contro la Croazia del prossimo 3 giugno. C’è il tempo di recuperarlo in vista della Coppa del Mondo.

Ha avuto qualche problema anche il difensore del Corinthians Fagner, convocato a furor di popolo per il Mondiale. Le sue condizioni però sono migliori rispetto a quelle di Douglas Costa e il recupero dovrebbe essere molto più rapido, come ha confermato in conferenza stampa il medico della Seleçao: