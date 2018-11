Il Palmeiras ha vinto per la decima volta il campionato brasiliano e si conferma la squadra più vincente del proprio Paese staccando di due lunghezze il Santos, fermo e quota 8, il Corinthians a 7 e il San Paolo a 6. Invece il Flamengo, l’ultimo ad arrendersi nella lotta per il traguardo finale, non vince dal 2009 ed è fermo a quota 5. Il Verdao ha costruito il suo ultimo successo vincendo la sfida decisiva contro il Vasco de Gama, per 1-0 con la rete di Deyverson.

Il capolavoro di Scolari

In questo Palmeiras, come da tradizione c'è anche moltissima Italia. A iniziare dalla panchina dove si siede una nostra vecchia conoscenza: Luis Felipe Scolari, CT del Brasile campione del mondo nel 2002 e maestro di questa squadra e dalle sue origini chiaramente italiane, venete per l'esattezza. Il 70enne tecnico del Palmeiras è riuscito a gestire i mille volti e le cento personalità di un gruppo bello e impossibile, dove i colpi di testa (non solo col pallone) sono all'ordine del giorno.

Felipe Melo e Gustavo Gomez ‘italiani' vincenti

Ma di Italia se ne parla anche in campo, dove hanno primeggiato nei loro reparti Felipe Melo – ex Fiorentina, Juventus e Inter – e Gustavo Gomez, il difensore paraguayano che è arrivato dal Milan proprio l’estate scorsa in prestito. Due presenze costanti che hanno permesso alla squadra di costruire un successo quasi da imbattibili visto che da 22 partite non conoscono sconfitta.

Un successo costruito da lontano

Il Palmeiras grazie ai sui eroi in campo ha costruito un nuovo pezzo della propria storia: 10 campionati vinti, con una delle squadre più complete al momento, una fase difensiva incredibile e una struttura di gioco che ricalca il pensiero di Scolari bravissimo a trasformarlo in risultati. Perchè il successo è stato conquistato con un lavoro lunghissimo. In 22 incontri, la squadra non ha mai perso, conquistando la miglior serie dal 2003 a oggi nel campionato brasiliano.