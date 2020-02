Juan Cuadrado è stato tra i giocatori scesi in campo allo Stadium per Juventus-Fiorentina. Il colombiano, tra l'altro ex giocatore viola, ha dato il suo contribuito alla squadra di Sarri mentre dall'altra parte del mondo un giocatore brasiliano, tale e quale a lui, si preparava per scendere anche lui sul terreno di gioco. Il sosia del giocatore della Juventus, oltre ad avere lineamenti del viso praticamente identici a quelli del bianconero, ha anche un soprannome che è diverso da quello del campione juventino solo per la prima consonante.

Il ‘gemello' acquisito del colombiano si chiama Anderson Matheus Rodrigues de Castro, ma tutti lo chiamano Quadrado. Il ragazzo, che compirà 18 anni il prossimo maggio, gioca come attaccante nel Sao Caetano e, nelle scorse ore, si è tolto la soddisfazione di debuttare tra i professionisti andando anche in rete. Il suo gol lo ha così fatto conoscere al grande pubblico e ha dato la possibilità al suo soprannome di arrivare fino in Italia e lasciare a bocca aperta tutti i tifosi per la sua incredibile somiglianza.

Il caso di Tonali

A rendere ancora più suggestivo l'esordio del ‘clone' di Cuadrado, è stato infine il nome della squadra a cui il brasiliano ha segnato la sua prima rete. Il ragazzo del Sao Caetano ha infatti realizzato il suo gol alla Juventus, in una gara giocata in trasferta e vinta dalla sua squadra 3-1. Non è ovviamente il primo caso di straordinaria similitudine nel calcio. La storia è infatti piena di giocatori che si somigliano non solo nei movimenti in campo, ma anche nei tratti somatici. Uno degli ultimi casi è quello di Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia ha infatti stampato sul biglietto da visita: sosia di Andrea Pirlo. Stessa squadra, medesima posizione in campo e un volto che ricorda molto quello dell'ex centrocampista di Milan e Juventus da giovane