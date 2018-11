Far parte di una squadra così importante, con così tanti campioni, è un riconoscimento molto importante di quanto ho fatto finora nella mia carriera. Spero di sfruttare al massimo questa opportunità e di dimostrare i miei miglioramenti. Essere qui oggi mi spinge a migliorare ancora di più.

Allan è super felice della convocazione da parte della Nazionale brasiliana e lo ha rimarcato ai microfoni della televisione della Federcalcio brasiliana CBF Tv. Il centrocampista del Napoli ha commentato la prima chiamata da parte della Seleçao, con la quale affronterà venerdì l'Uruguay. Allan è al settimo cielo e che si gode in sogno di poter difendere i colori della propria patria dopo tante porte in faccia ricevute dal ct Tite negli ultimi mesi. Uno degli uomini imprescindibili della squadra di Carlo Ancelotti in questa parte di stagione è emozionato per questa convocazione:

Dopo sette anni in Italia, fra Udinese e Napoli, sono maturato tantissimo. Sono un altro rispetto a quando ho lasciato il Brasile. Provo davvero una grande emozione a essere ora in questo gruppo di altissimo livello.

Il guerriero azzurro ha fatto parlare di sé soprattutto nelle ultime sfide di Champions League contro il Paris Saint-Germain, affrontando senza paura giocatori come Neymar e Mbappé. Già diversi mesi fa uno dei membri dello staff tecnico di Tite, Silvinho, aveva svelato la possibile convocazione di Allan che, però, è arrivata soltanto pochi giorni fa.

Il primo ad arrivare in ritiro

Tanta la voglia di ritrovare i colori del suo paese e così Allan è stato il primo ad arrivare ieri sera nel ritiro brasiliano. Sull'accaduto ha scherzato l'account twitter della nazionale brasiliana"Prima convocazione per lui, Allan del Napoli è stato il primo ieri. Non vedi l'ora di vestire la maglia verdeoro, giusto?".