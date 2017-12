Da protagonista di una gara di beneficenza ad un nuovo contratto da professionista? Adriano Leite Riberio potrebbe tornare in campo con una maglia importante che lo riporterebbe nel calcio che conta dopo anni.

Quindi Adriano tornerà nel 2018? Non c'è nulla di scontato, soltanto voci che si susseguono da qualche giorno e che lo vorrebbero vicino al Flamengo o al Gremio. Il tutto è stato ingigantito dalla presenza dell'Imperatore nella gara di beneficenza organizzata da Zico ieri a Rio de Janeiro.

La partita di beneficenza al Maracana con Zico.

Adriano è arrivato con ​​venti minuti in ritardo, a causa degli ingorghi stradali nelle strade di Rio de Janeiro, ed è stato costretto ad entrare a gara in corso nella partita di beneficenza organizzata da Zico ieri al Maracanã e l'attesa era altissima. L'Imperatore è tornato nella tana del Flamengo, con il quale ha vinto il titolo di campione del Brasile nel 2009, e non ha deluso i 46.758 spettatori presenti sugli spalti del tempio carioca: l'ex attaccante della Seleçao ha segnato un goal, su un bell'assist di Zico; e ha colpito due volte la traversa.

Adriano al Flamengo o al Gremio?

Intervistato a fine della gara, il brasiliano ha riaffermato il suo desiderio di voler riprendere la sua carriera al Flamengo e a SporTV ha dichirato: "Parleremo e vedremo cosa succederà, devo lavorare bene per poter tornare il più presto possibile". Anche Zico ha parlato di questo possibile ritorno di Adriano: "È importante analizzare la parte fisica, per sapere se ci sono condizioni per supportare un ritorno. Quando hai avuto un infortunio al tendine d'Achille, devi stare attento. (…) Adriano è un giocatore a cui verrà chiesto molto. Deve essere capito, non è un giocatore come gli altri. Se ritorna, il pubblico si aspetta che sarà decisivo per segnare goal e vincere titoli".

Oltre ad un ritorno al Flamengo, Globoesporte ha rivelato che anche il Grêmio di Porto Alegre e il suo allenatore Renato Gaucho sono interessati all'idea di riportarlo in campo. Il tecnico della squadra che ha appena vinto la Copa Libertadores sarebbe il primo sponsor dell'ex Imperatore e starebbe cercando di convincere la dirigenza a offrire un contratto all'ex attaccante di Fiorentina, Inter e Roma per il 2018. Al momento, pero', la dirigenza del club sarebbe tutt'altro che convinta dell'operazione.