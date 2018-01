Il mondo del calcio fa il tifo per l'esperto centravanti brasiliano Warley che ha da poco intrapreso la carriera da allenatore. Il classe 1978, che dal 1999 al 2003 ha vestito la maglia dell'Udinese, è in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato nel corso di un rapina in Brasile con i malviventi che ha provato a sottrarre al giocatore, attualmente in forza al Botafogo-PB, l'auto. Dopo essere stato ferito, Warley è stato soccorso da un amico, come mostrato da un video pubblicato da Globoesporte.globo.com.

L'ex Udinese Warley accoltellato in Brasile durante una rapina.

L'attaccante, secondo le prime informazioni raccolte dalla polizia, si trovava a João Pessoa, dove vive con la sua famiglia quando è stato avvicinato da due rapinatori mentre era a bordo della sua auto. L'obiettivo dei malviventi era proprio la vettura di Warley che si è opposto al tentativo di furto. Ne è nata una colluttazione in cui il giocatore ha avuto la peggio, rimediando una coltellata alla schiena.

Il video di Warley che chiede aiuto ad un amico.

Quello che è successo in seguito è stato registrato dalle telecamere di sicurezza di un edificio. Warley è sceso dalla sua auto, intorno alle 3.45 di mattina, con una vistosa macchia di sangue sulla schiena e lentamente è entrato in un locale dove ha ricevuto assistenza da un amico. Dopo 12′ i due sono partiti alla volta dell'ospedale dove l'ex Udinese ha ricevuto le cure del caso.

Warley in gravi condizioni.

Warley è stato immediatamente sottoposto ad un intervento chirurgico, e le sue condizioni sono state definite critiche. Il classe 1978 dunque resta in terapia intensiva, mentre parenti, amici e tifosi si sono stretti a lui nelle ultime ore.

Chi è il brasiliano Warley.

Una carriera da calciatore lunghissima quella di Warley, in cui ha vestito le maglie di numerosi club. Coritiba, Atletico Parananense, San Paolo, Gremio, Palmeiras, River e Botafogo-PB sono solo alcune delle maglie vestite dall’attaccante che ha collezionato anche 4 presenze in nazionale. Dal 1999 al 2003 poi l’avventura in Italia all’Udinese con 3 gol segnati in 37 partite.