Non c'è solamente l'Italia a leccarsi le ferite per la mancata qualificazione ai Mondiali. Certo, quella azzurra è stata una ecatombe di caratura internazionale e che ha fatto molto scalpore, tanto che ne è seguita una mezza rivoluzione, ancora in atto. Con il cambio che avverrà in Federcalcio e quello sulla panchina, oramai orfana di Gian Piero Ventura, il triste condottiero della disfatta italiana. L'Italia sta ancora attendendo di sapere chi sarà il sostituto, mentre altrove si stanno prendendo le decisioni necessarie. Come in Bosnia, altra esclusa da Russia 2018 dove sarà Robert Prosinecki il nuovo ct.

Prosinecki nuovo ct dopo l'eliminazione mondiale.

Ci sono voluti tre mesi di riflessione, ma alla fine la Bosnia ha scelto il suo nuovo commissario tecnico. Sarà Robert Prosinecki. Una scelta che ha puntato il dito su un tecnico dalla discreta esperienza. Tra i club ha allenato la Stella Rossa e il Kayserispor per poi cimentarsi una prima volta in nazionale, quella azera. La federcalcio bosniaca ha scelto Prosinecki che era in ballottaggio con Fatih Terim, Sven Goran Eriksson e Amar Osim. Tutti nomi importanti e di achito che però hanno lasciato spazio all'ex centrocampista.

Lo stesso destino di Gian Piero Ventura.

Robert Prosinecki è succeduto a Mehmed Bazdarevic, il cui contratto non è stato rinnovato dopo la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali. Un po' come è capitato in Italia a Gian Piero Ventura, che è stato allontanato dal suo ruolo sulla panchina azzurra dopo aver perso malamente lo spareggi odi qualificazione per la Russia contro la Svezia. Una decisione sofferta, che ha scatenato l'effetto domino anche in FIGC con le dimissioni di Tavecchio.

L'attesa per l'Italia, prima il presidente FIGC.

Per sapere chi ne sarà il successore, in Italia la strada è ancora lunga. Al momento la Nazionale non ha in programma amichevoli ed altre partite e si deve attendere prima la rielezione del presidente Federale. Dopo le dimissioni di Carlo Tavecchio, infatti, c'è da scegliere chi sarà il nuovo timoniere di Casa Italia, una scelta dalla quale dipenderà direttamente la conseguente scelta del nuovo commissario tecnico.