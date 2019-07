Mats Hummels ha un cuore d’oro. Quando è in campo è meglio stargli alla larga, fuori dal rettangolo verde è un bravissimo ragazzo e ancora una volta ha dato prova di questo, regalando quattro palloni a un bambino che in lacrime era salito sul suo stesso aereo. A Justus per motivi di sicurezza gli agenti dell’aeroporto avevano sequestrato il pallone che il papà gli aveva regalato.

Le lacrime di Justus

Il piccolo Justus, che ha solo 13 anni, pochi giorni fa si è imbarcato su un volo che doveva portarlo da Monaco a Dortmund. Il padre a Justus aveva regalato per il compleanno un pallone, che lui come un trofeo voleva portare con sé a casa. Gli addetti dell’aeroporto sono stati inflessibili e gli hanno sequestrato il pallone, per motivi di sicurezza. Il bambino si è messo a piangere ed era letteralmente inconsolabile. Arrabbiato e deluso Justus è salito sull’aereo, dove c’era anche Hummels.

I palloni regalati da Hummels al piccolo Justus

Il difensore, che in questo calciomercato è tornato al Borussia Dortmund, era a Monaco perché lì vivono la moglie e il figlio ed è rimasto molto colpito da quelle lacrime. Hummels ha cercato di consolarlo, ha chiacchierato con lui e si è fatto dare l’indirizzo di questo ragazzino. 45 minuti dopo l’atterraggio Hummels si è presentato a casa di Justus con 4 palloni del Borussia Dortmund, uno pure autografato. Un gesto meraviglioso.

Hummels è di nuovo al Borussia Dortmund

Quando lasciò Dortmund i tifosi del Borussia non la presero bene, parlarono apertamente di tradimento. Hummels è stato un pilastro del Bayern Monaco, ha vinto la Bundesliga tante volte, ma poche settimane fa a sorpresa ha deciso di ritornare a casa. Il Borussia Dortmund lo ha accolto con piacere, il Bayern invece l’ha presa male. Rummenigge ha deciso di non voler incassare nemmeno i bonus di Hummels. E sabato c’è la Supercoppa di Germania, ovviamente tra Bayern e Borussia.