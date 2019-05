Il Borussia Dortmund è stato beffato nel girone di ritorno dal Bayern Monaco e ha visto sfumare il sogno del titolo della Bundesliga. I giallo-neri sono pronti a sfidare nuovamente i bavaresi, vincitori negli ultimi sette campionati. Dopo aver già preso Nico Schulz e Thorgan Hazard stanno per chiudere la trattativa per Julian Brandt, del Bayer Leverkusen.

Dopo Schulz, il Borussia Dortmund acquista anche Thorgan Hazard

Il Borussia Dortmund ha annunciato l’acquisto del difensore Nico Schulz, originario di Ischia e a segno nell’ultima sfida della Germania delle Qualificazioni a Euro 2020 contro l’Olanda. Il terzino è stato preso dall’Hoffenheim per 25,5 milioni di euro. Un innesto importante per i giallo-neri che hanno ufficializzato anche l’acquisto di Thorgan Hazard, il fratellino di Eden in questa stagione ha fatto un grande salto di qualità ed è stato preso dall’altro Borussia, il Moenchengladbach per 28 milioni di euro più bonus. Un affare doppio perché il nazionale belga e forte e ha un valore di mercato molto più alto, ma aveva solo un anno di contratto con il ‘Gladbach.

Il Borussia prende anche Brandt del Leverkusen e lo soffia alla Juve

Il terzo colpo di mercato non è ancora ufficiale, ma in Germania danno tutti per fatta la chiusura della trattativa con Julian Brandt, esterno offensivo classe 1996, pupillo del c.t. Joachim Loew e soprattutto obiettivo di mercato della Juventus. Il Borussia Dortmund con Brandt e Hazard dà ulteriore qualità al suo reparto offensivo. Brandt firmerà un contratto quinquennale da 8 milioni lordi più bonus. Il Bayer Leverkusen ne riceverà 25 di milioni, quelli della clausola rescissoria. Non è da escludere che il Borussia Dortmund a questo punto non ceda il suo giocatore più forte e quello che ha più mercato e cioè Jadon Sancho, esterno inglese classe 2000.