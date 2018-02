Torna in campo Marco Reus. Dopo la partenza di Pierre-Emerick Aubameyang e l'esordio con il botto di Michy Batshuayi, il Borussia Dortmund potrebbe riavere a disposizione presto il suo talentuoso attaccante dopo l'ennesimo infortunio al legamento crociato, accusato lo scorso giugno durante la finale di Coppa di Germania.

In questa stagione Reus non ha totalizzato nemmeno una presenza nella stagione 2017-2018 e anche in quella 2016-2017 ha messo insieme 17 presenze e 7 goal in Bundesliga a causa di due infortuni (infiammazione all'osso pubico e strappo muscolare). L'ex ‘Gladbach spera di poter tornare presto in forma in maniera tale da poter convincere Low a convocarlo per i Mondiali in Russia.

L'annuncio del Borussia: Il ritorno di Reus si avvicina.

Il 28enne non dovrebbe essere in campo già nel prossimo match di Bundesliga, in programma sabato prossimo contro l'Amburgo ma Stoger non ha escluso sorprese. Se non dovesse essere rischiato sabato, Reus potrebbe tornare in campo dalla settimana prossima contro il Borussia Monchengladbach. Questo l'annuncio sul profilo Twitter del club tedesco

Il ritorno di Reus si sta avvicinando. Non questo sabato contro l'Amburgo ma è più probabile tra una settimana contro il Mönchengladbach. #BVBHSV

Stoger: Vuole giocare, potrebbe esserci l'Amburgo.

Il tecnico del Borussia Dortmund, Peter Stoger, ha parlato del rientro di Marco Reus in maniera positiva ma non ha confermato se ci sarà sabato o se aspetterà la prossima gara