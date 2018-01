Nove giocatori del Borussia Dortmund sono finiti tutti assieme in infermeria, che improvvisamente è diventata affollatissima. Rapidamente i medici del club giallo-nero hanno capito che mezza squadra era finita letteralmente al tappeto per colpa di un kebab. Sembra incredibile che una squadra super professionista, una delle più ricche d’Europa, rischi di perdere nove giocatori per il prossimo match di campionato per colpa di carne, di qualità pessima.

Il kebab (avariato) di Marbella.

Il Borussia Dortmund ha approfittato della sosta ed è andato in Spagna, dove con un clima migliore ha effettuato un mini-ritiro. Con il nuovo tecnico Peter Stoger, che ha preso il posto dell’olandese Peter Bosz, il Borussia si è ripreso e ha la possibilità di aggiustare la stagione, essendo in corsa per il quarto posto in campionato ed essendo in corsa in Europa League. A Marbella però ben nove giocatori hanno mangiato un kebab che, ahi loro, ha prodotto una forte influenza gastrointestinale. I nove sono: Roman Weidenfeller, Marc Bartra, Christian Pulisic, Roman Burki, Jacob Larsen, Dominik Reimann, Nuri Sahin, Omer Toprak e André Schurrle. E pensare che quel kebab era una sorta di premio per la squadra che doveva in quel modo celebrare la fine del ritiro spagnolo.

Il Borussia sfiderà l’Atalanta in Europa League.

Tutti e nove dovrebbero comunque essere a disposizione del tecnico Stoger per il match con il Wolfsburg, una sfida chiave per il Borussia Dortmund che dopo aver cambiato allenatore si è riportato con forza in zona Champions. Nel mese di febbraio in un sedicesimo di finale che si prevede spettacolare il Borussia in Europa League affronterà l’Atalanta di Gasperini, che ha vinto il proprio difficilissimo raggruppamento con l’Everton e con il Lione e che è reduce da tre grandissimi vittorie esterne contro Milan, Napoli e Roma.