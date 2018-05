La SPAL ieri ha festeggiato una salvezza che sembrava impossibile, concludendo nel migliore dei modi il campionato che ne ha segnato il ritorno in A della squadra di Ferrara dopo 39 anni: la gioia del popolo bianco-blù è ancora viva dopo un pomeriggio e una notte di festa tra il Paolo Mazza e le vie della città ma, come capita spesso, non ci sono soltanto rose e fiori perché un giocatore, acquistato sul finire del mercato estivo per avere una freccia in più all'arco della rosa di Leonardo Semplici, ha vissuto quasi tutta da separato in casa.

Si tratta di Marco Borriello: la punta napoletana ha segnato un goal in avvio di campionato, contro l’Udinese, e ha eguagliato il recordman Nicola Amoruso con una rete con 12 maglie diverse in A ma subito dopo, complice qualche infortunio ed incomprensioni con la società, è praticamente scomparso. L'attaccante a margine del "Memorial Niccolò Galli" ha parlato con soddisfazione del risultato raggiunto dai suoi compagni e ha espresso tutta la delusione riguardo alla sua permanenza a Ferrara:

Faccio i complimenti ai ragazzi e alla società per la meritata salvezza. Per me è stato un anno abbastanza particolare, ho avuto difficoltà anche quando stavo bene, poi sono stato sfortunatissimo con questo infortunio. Non mi va di parlare perché non voglio alimentare polemiche, però sono stato male: ho perso un anno di carriera che nessuno mi ridarà più. Futuro? Ho un contratto con la SPAL, sono contento che sia rimasta in Serie A, perché così potrò continuare a giocare nel massimo campionato.

in foto: I numeri della stagione 2017/2018 di Borriello. (transfermarkt.it)

Infine Marco Borriello si è soffermato brevemente anche sulla lotta scudetto e ha voluto elogiare la grande competitività della Serie A di quest'anno, sia davanti che in coda: