Leonardo Bonucci è tornato a Milano, ma solo per un pomeriggio e unicamente per un evento che si è svolto al Palazzo del Ghiaccio del capoluogo lombardo. Ospite della terza edizione di "StartupItalia! Open Summit 2018", il difensore bianconero è stato tra gli oltre 200 relatori che in questi giorni hanno parlato di innovazione e tecnologia. Chiamato per testimoniare la sua attività sui social network attraverso i suoi profili, il difensore di Massimiliano Allegri ha anche trattato l'argomento haters.

"Come si gestiscono insulti e minacce? Io purtroppo mi sono trovato spesso a leggere commenti di questo tipo, ma non gli do peso – ha spiegato Bonucci – Quello che mi stupisce di più è che ce ne siano tanti. E mi chiedo cosa possiamo fare perché questo fenomeno diventi meno influente in questo mondo. Io provo a far passare messaggi positivi. Oggi i social network sono un canale di educazione, dobbiamo usarli nella maniera migliore, aiutando i ragazzi che a volte si sfogano all'interno dei social".

Bonucci, l'imprenditore digitale

"Io cerco di essere sempre me stesso, in ogni cosa che faccio e posto, che sia attraverso parole o immagini – ha aggiunto Bonucci – Cerco di dare a questa moltitudine di persone Leonardo, come marito, padre, persona, oltre che come calciatore. Rendo omaggio alle fortune che ho avuto, incontrare mia moglie, crescere insieme e fare due figli, unendo a questo il calcio".

Intrigato da sempre dalle nuove tecnologie, il giocatore bianconero ha poi confessato la sua passione per il mondo social: "Voglio essere imprenditore di me stesso, forse ‘imprenditore digitale' è il termine giusto, da un anno e mezzo ho provato a fare qualcosa di diverso. Ho incontrato persone che mi hanno aperto un mondo nuovo, di tecnologia e innovazione. Insieme abbiamo cambiato le mie abitudini sui social network. Al giorno d'oggi i social network fanno parte del quotidiano, ciò che cerco di trasmettere è ciò che sono".