Leonardo Bonucci ha dato una rinfrescata al suo sito ufficiale. In una sezione di quel sito viene insinuato chiaramente che la Juventus ha vinto due scudetti in meno rispetto a quelli che ritiene di aver vinto il club, che negli ultimi anni ha dato vita a una forte querelle con la federazione. L’ambiente bianconero considera vinti anche gli scudetti che la giustizia sportiva ha cancellato, e cioè quelli conquistati nel 2004-2005 e nel 2005-2006.

Gli scudetti della Juve sul sito di Bonucci.

La classica frase ‘C’eravamo tanto amati’ è stato utilizzata più volte per definire il rapporto attuale tra Leonardo Bonucci e la Juventus, che la scorsa estate ha ceduto il trentenne difensore al Milan. Adesso si aggiunge un altro capitolo al rapporto attuale tra il difensore della Nazionale e la sua ex squadra. Il giocatore ha rinnovato il suo sito ufficiale leonardobonucci.it e leggendo con attenzione il sito e ci si sofferma sulla sezione relativa alla stagione 2015-2016 c’è scritto che Bonucci con la maglia della Juventus chiude una stagione iniziata in modo complicato con il 34esimo scudetto della storia bianconera.

Coincidenza o frecciatina.

Fin qui tutto normale, quanto meno a livello di juventinità. Ma nell’immagine scelta nell’articolo però si vede Bonucci che festeggia nel centro della città di Torino sul pullman scoperto con uno scudetto di cartone in cui però è raffigurato il numero 32. Dunque due in meno rispetto a quelli che la società bianconera e lo stesso presidente Agnelli considerano conquistati. Il riferimento è puramente casuale, come dicono in alcuni casi gli sceneggiatori di alcuni film, o è un messaggio preciso alla Juventus? Insomma è solo una coincidenza o questa è una frecciatina da parte del difensore milanista. Potrebbe essere che chi ha scelto la foto non ha posto grande attenzione, ma il riferimento a Calciopoli però sembra esserci.