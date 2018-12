La fascia di capitano a Leonardo Bonucci, il mercato che portò André Silva e non Morata, l'esperienza al Milan e la voglia di tornare in panchina ("anche all'estero, non sarebbe un problema") dopo l'esonero di Siviglia. Vincenzo Montella toglie qualche sassolino dalla scarpa e aziona la sequenza videoclip. Gli è cresciuta la barba e ha qualche capello bianco in più, oltre alla saggezza che oggi lo porta a dire che, sì, forse era meglio lasciare il ‘diavolo' prima che la situazione precipitasse e lui scontasse diffidenza e (anche) colpe non sue.

Era troppo forte la voglia di allenare il Milan – ha ammesso nell'intervista a Sky Sport – e non sono stato abbastanza lucido nel fare la scelta giusta. Se potessi tornare indietro? Non lo so, razionalmente era forse più giusto andare via a giugno.

Un ‘ringhio' di troppo. Quando prese il suo posto in panchina Gennaro Gattuso sollevò dubbi sulle condizioni di forma della squadra, sul piano d'allenamenti e sulla preparazione che era stata impostata dal suo predecessore. Parole che a Montella non sono piaciute e le rispedisce al mittente.

Ho allenato in Serie A cinque o sei anni prima di arrivare al Milan – ha aggiunto l'ex tecnico -. Credo di avere più esperienza di chi ha parlato di condizione fisica. Non faccio paragoni, non è giusto e nemmeno il caso di farne considerato che ogni ha i propri metodi. Gattuso ha dimostrato di essere un bravo allenatore ma quando mi vengono toccate le mie competenze ci resto male.

Le scelte di mercato e la punta che non c'è stata. Nikola Kalinic, André Silva sono stati i colpi di mercato piazzati in quell'estate di trattative che vide il Milan protagonista del mercato. Oltre 60 milioni spesi per due acquisti che, a conti fatti, si sono rivelati fallimentari. Il croato ha segnato col contagocce e giocato senza mordente, fino ad arrivare alla cessione. Il portoghese, oggetto misterioso per lunghi tratti della stagione, è stato mandato in prestito al Siviglia dove invece ha iniziato a far gol… Come spiega Montella quelle scelte?

Kalinic è un giocatore a me graditissimo, era la prima scelta, sulla carta un titolare rispetto ad André Silva che a inizio stagione era un’alternativa alla prima punta. Siamo stati vicini a Morata… anche a Batshuayi. Ma alla fine con il budget a disposizione capisci che non puoi andare oltre.

La fascia di capitano a Bonucci. Non lo definisce un errore ma, a giudicare dalla riflessione che concede sull'argomento, traspare con chiarezza tutte le perplessità su quella scelta che ha condiviso solo in parte, assecondando una scelta essenzialmente della società.