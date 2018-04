Paolo Bonolis, da decenni uno dei più bravi e affermati conduttori televisivi, è un grande tifoso dell’Inter e riaccende la storica rivalità con la Juventus rispondendo, con una battuta pepata, a una domanda sul match di Champions che i bianconeri hanno perso (in casa per 3-0) con il Real Madrid. Parlando ai microfoni di RMC Sport a riguardo dell’incontro ha detto: “C’è da dire che l’Ascoli ha dato vera battaglia al Real Madrid”.

Bonolis e la rovesciata di CR7

Il presentatore ha naturalmente esaltato Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta e soprattutto a segno con una rovesciata che fa già parte della storia del calcio. Il gol da copertina resterà nella memoria degli appassionati, ma Bonolis sottolinea, giustamente, anche l’intelligenza di CR7, che è stato arguto quando ha realizzato il gol che ha aperto la sfida dei quarti dopo appena tre minuti:

Al gol di Ronaldo ho pensato che ci sono delle squadre superiori alle altre. Il gol del portoghese è da copertina, spettacolare, in quel gesto c’è tutto il suo atletismo, anche se per riuscire, in queste circostanze, deve andarti tutto bene. La sua prima rete, invece, è formidabile tatticamente, con quella giocata d’anticipo su due difensori bianconeri: è la sintesi dell’arguzia e della precisione del portoghese.

La Juve, i social e il ko con il Real

Bonolis citando l’Ascoli ha cavalcato l’onda social, perché in parecchi ironizzando sulla sconfitta juventina hanno detto che i bianconeri davanti al Real Madrid erano quelli marchigiani e non i campioni d’Italia. Sempre sui social ha spopolato la rovesciata di Cristiano Ronaldo, che ha conquistato anche gli applausi dei tifosi bianconeri presenti allo Stadium. C’è chi ha paragonato quella rovesciata a una giocata da ‘Holly & Benji’ e chi invece ha rivisto quella di Pelé in ‘Fuga per la Vittoria’. Un manga e un film, entrambi bellissimi, ma questa volta era pura realtà.