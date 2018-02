Con la Juventus ha vissuto gli anni migliori della sua carriera, anni gloriosi, ricchi di successi in Italia e in Europa. Ma certi amori finiscono, e pure piuttosto male. Negli ultimi decenni il presidente della Federazione calcistica polacca non è mai stato tenero con la società bianconera. I tifosi protestarono tantissimo quando si paventò la possibilità di dedicare una delle stelle dello ‘Stadium’ all’ex attaccante, che finì per essere escluso. Adesso dopo il pari con il Tottenham Zibì manda una stilettata alla sua ex squadra.

Il record di Boniek con le inglesi ai tempi della Juve

Con un post molto chiaro ed estremamente diretto Boniek ha scritto: “Juve contro inglesi, ’82-’85’ (Aston Villa 2-1, 3-1; Manchester United 2-1, 1-1; Liverpool 2-0, 1-0). 6 incontri – 5 vittorie, 1 pareggio. 11 gol fatti e 3 subiti”. Non c’è nemmeno da sforzarsi per capire se erano sottili i messaggi dell’ex calciatore, che ha aggiunto al tweet anche l’elenco dei marcatori di quelle partite. Boniek realizzò quattro gol, Platini tre, due Paolo Rossi, Tardelli uno. Il messaggi lo ha chiuso con un: “Ogni tanto meglio fatti che…”. Non ha aggiunto Boniek che contro il Liverpool arrivarono due trofei. Ma chi doveva capire ha capito quello che voleva intendere il polacco.

La rimonta del Tottenham

La Juventus è stata bloccata martedì dal Tottenham, che allo ‘Stadium’ ha rimontato e giocando con coraggio è riuscito a reagire nonostante un avvio choc. Perché i bianconeri dopo nemmeno una decina di minuti erano avanti di due reti, entrambe realizzate da Higuain. Il ‘Pipita’ è stato anche un protagonista negativo dell’incontro per il rigore fallito sul finire del primo tempo, ma, senza paura di errori, si può dire che l’argentino è stato il migliore dei suoi. Il Tottenham è rientrato in partita con il gol di Kane e nella ripresa ha sfruttato uno sbagliato posizionamento della barriera e un passo falso di Buffon e ha trovato il pari con Eriksen.