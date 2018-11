In Champions League giocano quasi tutti i migliori giocatori del mondo. Questa edizione ha offerto già tante belle partite e regalato tantissimi gol. Difficile capire chi vincerà il trofeo, anche se la Juventus pare per molti la favorita. Intanto c’è già un dato molto interessante. Analizzando tutti i gol segnati si vede che i calciatori più prolifici fin qui sono stati quelli brasiliani, che hanno segnato in totale 29 gol in 5 partite, in pratica quasi 6 per ogni turno. Sul podio Francia e Argentina, l’Italia è lontanissima.

Neymar e il Brasile davanti a Francia, Argentina e Spagna

Con i gol di Neymar, Ismaily, Eder Militao e la doppietta di Taison il Brasile ha alzato ulteriormente l’asticella e si è portato così a 29 gol segnati in Champions. La Francia si è difesa con Griezmann, Laporte e Ribery, ma ora è a meno quattro. Sul podio c’è anche l’Argentina che grazie al centro di Messi in Psv-Barcellona è salita a quota 20. Identico il numero di gol dei giocatori spagnoli, in tanti capaci di fare gol, nell’ultimo turno hanno segnato pure i difensori Piqué e Bernat. Poi Belgio e Olanda. Nella top ten la Croazia, l’Inghilterra, la Bosnia trascinata dagli ‘italiani’ Dzeko e Pjanic e il Portogallo.

E l’Italia quanti gol ha fatto in Champions?

La risposta è pochissimi. Solo due giocatori italiani hanno segnato in questa edizione della Champions League, entrambi condividono il nome di battesimo: Lorenzo. Insigne ha segnato 3 gol, uno al Liverpool e due al Paris Saint Germain, Pellegrini invece ha realizzato un gol in CSKA-Roma.

in foto: Lorenzo Insigne è uno dei due italiani capaci di segnare in questa Champions.

La Classifica per nazioni dei gol della Champions

1) Brasile 29 gol (Neymar con 4 è il migliore); 2) Francia 25 gol (Griezmann, 4); 3) Argentina 20 (Messi, 6); 4) Spagna (David Silva, 3); 5) Belgio 12 (Mertens, 3); 6) Olanda 11 (Luuk de Jong, 3); 7) Croazia 9 (Kramaric, 4); 8) Inghilterra (Kane, 4); 9) Bosnia (Dzeko, 5); 10) Portogallo (Bernardo Silva, 2).