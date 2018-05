Sui campi di calcio di tutto il mondo, siamo ormai abituati a vedere giocatori che regalano la propria maglietta ai tifosi. In Inghilterra sì è però andati oltre e, nello scorso weekend, il distratto calciatore in questione ha anche rischiato di rimetterci soldi e un oggetto davvero molto prezioso, dopo aver fatto un gentile omaggio ad un suo tifoso. Al termine della partita con il Nottingham Forest, che ha sancito la matematica permanenza del Bolton nella Championship inglese (la Serie B inglese), il difensore Mark Little si è infatti lasciato trasportare dall'entusiasmo dei supporter e a uno di loro ha gentilmente regalato la sua giacca.

Poche ore dopo quel gesto, il ventinovenne si è però accorto che all'interno della sua giacca aveva dimenticato il portafoglio e la sua fede nuziale. Preso dallo sconforto e dalla paura di averli persi definitivamente, il giocatore del Bolton ha così deciso di pubblicare un post su Twitter, nel quale ha lanciato il suo personale appello al tifoso: "Per il tifoso a cui ho regalato la mia giacca: puoi tenerla, ma potresti ridarmi il mio portafoglio e la mia fede matrimoniale?".

La duplice vittoria

Una scelta che ha quasi subito pagato, dato che poche ore dopo il fan del Bolton ha contattato immediatamente Mark Little e gli ha restituito i suoi effetti personali. Il giocatore dopo aver ringraziato il tifoso, ha voluto condividere con tutti i suoi follower la sua gioia per aver ritrovato i due oggetti preziosi. "È stata una grande giornata" ha commentato il difensore aggiungendo l’hashtag: "Little ha ritrovato il portafoglio". Dopo la vittoria decisiva, arrivata in rimonta e con il gol del 3 a 2 segnato a soltanto due minuti dal termine del match, Little ha cosi potuto festeggiare nuovamente la salvezza nella Championship. Questa volta con il portafoglio in mano e l'anello al dito.