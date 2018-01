Usain Bolt non ha rinunciato al sogno di diventare calciatore professionista e di giocare nel Manchester United. A ribadirlo è lo stesso atleta giamaicano in un'intervista al Sunday Express durante un evento del ‘PokerStars Caribbean Adventure' a cui ha preso parte alle Bahamas.

Il pluricampione olimpico e mondiale ha affermato che a marzo sosterrà un provino con il Borussia Dortmund perché è convinto di poter fare bene ("anche perché adesso fisicamente sto benissimo") nel calcio che conta. Tutto sembra condurre le ipotesi più attendibili ad un'operazione commerciale organizzata dal suo sponsor Puma ma staremo a vedere.

Bolt: Farò un provino con il Borussia Dortmund.

Questo provino stabilirà cosa posso fare nel calcio e se al Borussia diranno che sono bravo e che ho bisogno solo di un po' di allenamento, mi darò da fare. Sono un po' nervoso, di solito non lo sono ma qui si parla di calcio. Ci vorra' del tempo per adattarmi ma una volta che avrò giocato qualche partita, sono sicuro che mi abituerò. È stato lo stesso con l'atletica: all'inizio ero un po' nervoso, poi mi sono abituato al pubblico, a tutto quello che c'era intorno.

Bolt: Il mio sogno è giocare nel Manchester United.

Uno dei miei maggiori sogni è giocare nel Manchester United, e se al Borussia mi dicono che sono abbastanza bravo, ci darò dentro e mi allenerò duramente. Ho parlato anche con Alex Ferguson, gli ho chiesto di metterci una buona parola e mi ha risposto che se sono in forma e pronto, vedra' cosa puo' fare. Penso di avere una chance, conosco il calcio, ci ho giocato, allenandomi posso fare bene".

Bolt: Faccio un sacco di domande a Pogba sul calcio.

Gli faccio un sacco di domande perché io voglio giocare a calcio però non mi accontento di essere nella media, voglio giocare in un campionato top. Abbiamo avuto un sacco di team che ci hanno fatto offerte, ma erano di media caratura e invece voglio stare fra i i migliori. So che sarà difficile perché la mia carriera e' stata grandiosa, ma se dovessi vincere una Champions League sarebbe qualcosa di molto simile a ciò che ho fatto nell'atletica.

Bolt: Vorrei giocare ala.

Infine Bolt indica anche il ruolo in cui si vedrebbe bene: "Vorrei giocare all'ala e sarebbe bellissimo farlo nello United. Non mi mancano gli allenamenti, mi manca la competizione e trovarmi in un impianto davanti alla folla".