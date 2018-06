E' arrivato il tanto atteso esordio dell'ormai ex re della velocità Usain Bolt con la maglia dei norvegesi dello Stromsgodset. Il leggendario atleta olimpico giamaicano ha indossato le scarpette da calcio per vivere la sua prima esperienza da calciatore in terra nordeuropea dopo i "provini" con Manchester United e Borussia Dortmund. Il classe 1986 ha collezionato 20′ in campo nell'amichevole contro la Nazionale Under 19 della Norvegia.

in foto: Foto Twitter @strmsgodset

Bolt, esordio con lo Stromsgodset con una maglia particolare

Finalmente dunque il sogno è diventato realtà per l'ex velocista che nelle scorse settimane ha trovato l'accordo con la squadra dello Stromsgodset che milita nel massimo campionato norvegese. Grazie anche allo sponsor Puma, Bolt è stato tra i protagonisti di un'amichevole contro la nazionale under 19 della Norvegia. Il campione giamaicano per l'evento ha indossato una casacca molto particolare, con un numero speciale ovvero il 9.58. Una cifra che rappresenta il record del mondo stabilito da Bolt su 100 metri.

Bolt in campo con lo Stromsgodset, il risultato dell'amichevole contro la Norvegia under 19

Tutta la curiosità dell'incontro, come da copione, era proprio sulla prestazione di Usain Bolt. Quest'ultimo si è accomodato inizialmente in panchina, entrando in campo intorno al 70′. Lo Stromsgodset era già sotto di un gol, e il giamaicano si è dato un gran da fare per provare a risollevare le sorti dei suoi senza però riuscire a lasciare il segno nei 20′ disputati. Alla fine dunque a sorridere sono stati i calciatori dell'Under 19 norvegese con buona pace del giamaicano che ha affrontato questo test, soprattutto per prepararsi al meglio alla prestigiosa amichevole del prossimo 10 giugno all'Old Trafford, quando per aiutare l'Unicef scenderanno in campo numerose stelle dello sport.