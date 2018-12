Tutto rientrato. Bologna-Milan, in programma questa sera alle ore 20:45 allo stadio Renato Dall'Ara del capoluogo emiliano si disputerà regolarmente. Questa mattina la città delle due Torri si è svegliata con un cielo sereno, un timido sole e una buona dose di freddo invernale: il quadro metereologico è migliorato rispetto alla giornata di ieri, quando una fitta nevicata era caduta sul capoluogo dell’Emilia Romagna e su tutto il territorio della città metropolitana, dove nelle scorse ore erano scesi dai 5 ai 10 centimetri di neve. Questi dati avevano portato a monitorare la situazione in vista della sfida tra la squadra di Pippo Inzaghi e il Milan, ultimo posticipo della 16esima giornata di Serie A, che è in programma alle questa sera ma la partita non è a rischio rinvio e si giocherà regolarmente. Il terreno di gioco è stato protetto nella giornata di ieri dai soliti teloni, che ormai conosciamo bene, e solo delle precipitazioni molto ravvicinate al match potrebbero rendere il campo ancora più pesante rispetto alla normalità dei periodi invernali. I calciatori si sfideranno con una temperatura che andrà sotto lo zero (-2 al fischio d’inizio, stando alle previsioni meteo) ma il cielo sereno che ha accolto Bologna al risveglio ha riportato l’ottimismo e sciolto la neve più leggera.

A Bologna si gioca regolarmente

La sfida del Dall’Ara non è assolutamente in discussione e nelle prossime ore verranno effettuate e completate le operazioni di pulizia delle vie di fuga, dei percorsi di accesso e degli spalti, già avviati nella serata di ieri, dello stadio di Bologna affinché possa essere tutto pronto per il fischio d’inizio della sfida che è programmato per le ore 20:30. I dubbi che erano stati paventati ieri sono stati tutti ricacciati dal meteo di oggi e dall'ottima organizzazione presente sull'impianto bolognese.