Dopo essere stati compagni di squadra e di Nazionale questa sera Pippo Inzaghi e Rino Gattuso si sfideranno nella gara che chiuderà la 16a giornata di Serie A tra Bologna e il Milan al Dall’Ara. Gara molto importante per entrambe le squadre: la formazione rossoblù è terzultima in classifica a quota 11 punti ed reduce da due sconfitte di fila in campionato, ma è chiamata a una svolta immediata per evitare spiacevoli sorprese a Pippo Inzaghi e alla sua guida tecnica; mentre i rossoneri sono sotto shock per l'eliminazione dall’Europa League dopo il ko con l'Olympiakos e vogliono subito tornare al successo in campionato per riprendere la marcia verso il quarto posto dopo lo 0-0 di San Siro contro il Torino.

Bologna, i dubbi di Pippo Inzaghi

Pippo Inzaghi si gioca il futuro sulla panchina rossoblù proprio contro il suo passato e una nuova sconfitta potrebbe costargli il posto: la contestazione di Casteldebole ha surriscaldato gli animi e stasera il Bologna non avrà molti conti da fare. Non sarà del match Pulgar mentre resta in dubbio Dijks, colpito da un attacco influenzale. Solito 3-5-2 con due ballottaggi: una in difesa, Helander-De Maio; e l'altro a centrocampo, con Mbaye leggermente favorito su Krejci. In attacco Santander e Palacio.

Bologna (3-5-2), la probabile formazione: Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Svanberg, Nagy, Poli, Mbaye; Santander, Palacio. Allenatore: Inzaghi.

Milan, Gattuso con la coppia Pipita-Cutrone

Gattuso ritrova tra i convocati anche Alessio Romagnoli, ma difficilmente il centrale scenderà in campo dal primo minuto. I centrali saranno ancora una volta Ignazio Abate e Zapata. Nel 4-4-2 rossonero rientra lo spagnolo Suso, out in Europa League per qualche acciacco fisico che però ormai è alle spalle; a sinistra al momento Calhanoglu e in avanti l’allenatore rossonero si affiderà alla coppia formata da Gonzalo Higuain e Patrick Cutrone.

Milan (4-4-2), la probabile formazione: Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone. Allenatore: Gattuso.