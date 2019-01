Quale futuro per Pippo Inzaghi dopo Bologna-Frosinone 0-4? Quella che sarebbe dovuta essere la gara della svolta per gli emiliani, si è trasformata in un incubo. Un vero e proprio tracollo che rischia di costare carissimo all'allenatore rossoblu. Il Bologna infatti sembra intenzionato ad esonerare Pippo Inzaghi, per cercare di dare la proverbiale scossa alla squadra e invertire la rotta alla ricerca della salvezza. Chi potrebbe essere il successore di Superpippo? Il nome più caldo è quello di un ex ovvero Sinisa Mihajlovic per il quale già ci sono stati dei contatti

Pippo Inzaghi verso l'esonero dopo Bologna-Frosinone

Il Bologna è stato letteralmente travolto al Dall'Ara dal Frosinone. La squadra ciociara si è imposta nello scontro diretto con il risultato pesantissimo di 4-0. Un vero e proprio tracollo per i rossoblu che alla vigilia erano dati per favoriti. Quella che sarebbe potuta essere la partita della svolta per Pippo Inzaghi, si è trasformata invece in quella che può chiudere la sua esperienza in Emilia. Il suo Bologna non vince in Serie A addirittura dal 30 settembre e in classifica occupa il terzultimo posto con solo un punto di vantaggio sul Frosinone. Una situazione diventata insostenibile per la dirigenza, che secondo quanto riportato da Sky, non si aspettava un ko del genere e dunque non aveva pensato ad un possibile esonero del tecnico. La posizione del Bologna però è cambiata dopo la batosta contro i gialloblu e Inzaghi è destinato all'addio.

Chi sarà il sostituto di Pippo Inzaghi sulla panchina del Bologna, possibile ritorno di Sinisa Mihajlovic

Chi potrebbe sostituire Filippo Inzaghi sulla panchina del Bologna? In pole position c'è un grande ex ovvero Sinisa Mihajlovic. Quest'ultimo infatti è stato contattato dalla dirigenza rossoblu nelle scorse settimane, e aveva chiesto 6 mesi di contratto e con la possibilità, in caso di salvezza, di estendere il suo vincolo per due anni. Mihajlovic ha già allenato il Bologna nella stagione 2008-2009, quando subentrò ad Arrigoni. Un'annata che si concluse in anticipo per il mister serbo esonerato ad aprile dopo un ko interno contro il Siena. I tempi potrebbero essere maturi per il suo ritorno con una curiosità: Mihajlovic raccoglierebbe ancora una volta il testimone da Inzaghi, una situazione già concretizzatasi al Milan. Il piano B rispetto a Sinisa è quello rappresentato da Gianni De Biasi.

Le dichiarazioni del presidente Joey Saputo, decisione su Inzaghi rimandata

Ci ha messo la faccia questa volta il presidente del Bologna Joey Saputo che in conferenza stampa ha chiesto scusa ai tifosi per la prova della sua squadra, irriconoscibile: "La squadra ha fatto pietà. Non me lo sarei mai aspettato. Perdere come abbiamo perso una partita del genere. Senza carattere. Sono molto, ma molto deluso. Non posso accettarlo. Parlerò direttamente con i giocatori che dovranno dare molto di più. Ho fatto di tutto per metterli in un posizione migliore, e poi arrivo a vedere la partita di oggi. Chiedo scusa ai nostri tifosi, non è il Bologna che voglio vedere io e cambierà". Il patron ha aperto ai cambiamenti, e dunque all'esonero di Inzaghi anche se per la decisione ufficiale bisognerà aspettare domani: "Lunedì prenderemo le decisioni, perché ora non voglio fare cose a caldo. Dobbiamo fare grandi cambiamenti per continuare nel nostro percorso. Il mercato? Stiamo provando a rinforzare la squadra, anche se per quest'anno dobbiamo cercare di non retrocedere"