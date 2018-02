Nell'ultima partita di campionato contro il Sassuolo, Rodrigo Palacio è stato costretto ai box a causa di un turno di squalifica. Ora però Roberto Donadoni sarà costretto a rinunciare all'esperienza dell'argentino per un periodo più lungo: attraverso una nota ufficiale il club rossoblu ha reso noto che il classe 1982 dovrà fare i conti con uno stop di circa un mese a causa di un infortunio di natura muscolare.

Infortunio Palacio, le condizioni.

Brutte notizie dunque per il Bologna che perde il suo giocatore di maggiore esperienza nel reparto offensivo. Rodrigo Palacio ha riportato una lesione al retto femorale della coscia sinistra. L'attaccante si era fermato nel corso dell'allenamento di lunedì accusando un risentimento e gli esami strumentali hanno confermato il problema. L'argentino quindi dovrà rimanere a riposo per evitare il rischio di ulteriori ricadute

Tempi di recupero.

Già note le tempistiche per il recupero di Rodrigo Palacio. Lo stop dovrebbe essere di circa un mese, per la precisione 3-4 settimane. Una tegola per mister Donadoni che deve fare i conti già con l'assenza, sempre per un infortunio muscolare, di Simone Verdi. Reparto offensivo dunque ridotto all'osso per la formazione emiliana.

Bologna, come sostituire Palacio.

4 gol in 19 presenze per Palacio alla sua prima avventura al Bologna. Un rendimento importante soprattutto in termini di esperienza per il centravanti argentino che ora sarà supportato quasi certamente da un tridente atipico con Destro terminale offensivo e Di Francesco e Falletti ai suoi fianchi. E Avenatti pronto a subentrare a gara in corso. Uno schieramento che contro il Sassuolo si è rivelato vincente.