Giampiero Ventura la prossima stagione potrebbe tornare ad allenare in Serie A. L’ex commissario tecnico della nazionale, secondo quanto riporta il ‘Corriere di Bologna’, potrebbe sostituire Roberto Donadoni sulla panchina dei rossoblu. L’ex giocatore del Milan, nonostante un contratto ancora lungo, potrebbe essere liquidato al termine della stagione. I dirigenti del Bologna stanno valutando una serie di allenatori e il favorito al momento pare Ventura.

Donadoni verso l’addio al Bologna

Il Bologna otterrà un’altra salvezza tranquilla, ma la proprietà si attendeva qualcosa di più. I rossoblu hanno vissuto un campionato a fasi alterne, hanno perso troppe partite e il decimo posto, che sembra il massimo traguardo possibile, potrebbe non bastare al presidente Saputo. I dirigenti del Bologna avrebbero sondato anche Giampaolo e Gasperini, ma i due per motivi diversi non sembrano troppo attratti da questa offerta. E così in pole position pare Ventura, che tornerebbe in Serie A dopo due anni.

Ventura e l’ipotesi Bologna

Tecnico di lungo corso Giampiero Ventura potrebbe dunque guidare la sua diciannovesima squadra di club il prossimo anno. L’esperienza azzurra si è chiusa nel peggior modo possibile con la mancata qualificazione a Russia 2018, un risultato, ahi noi, storico perché l’Italia per la prima volta dopo sessant’anni non disputerà i Mondiali.

La sliding door con Donadoni

Se dovesse prendere il posto di Donadoni l’incrocio sarebbe davvero incredibile. Perché quando Conte andò via proprio Donadoni sembrava il favorito per la panchina dell’Italia. Il presidente del Bologna però si oppose dicendo che l’allenatore bergamasco aveva un contratto e doveva rispettarlo. Il presidente Tavecchio ripiegò su Ventura, che adesso potrebbe rientrare nel grande giro sostituendo proprio Donadoni.