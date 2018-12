Brutto episodio a Bologna. Grave gesto intimidatorio nei confronti della dirigenza del club rossoblu. Dopo gli striscioni e i duri comunicati, successivi al brutto ko di Empoli, la contestazione nei confronti dei vertici della società emiliana si è spinta oltre. Sono state trovate infatti, di fronte ai cancelli del centro tecnico rossoblù di Casteldebole sede degli allenamenti del Bologna, tre croci con i nomi di altrettanti dirigenti.

in foto: Foto Ansa

Bologna, contestazione pesante e croci con i nomi dei dirigenti a Casteldebole

Gesto intimidatorio nei confronti della dirigenza del Bologna. Già nei giorni successivi alla sconfitta contro l'Empoli, i tifosi della formazione rossoblu si erano fatti sentire con striscioni e comunicati. Adesso però la situazione sembra essere degenerata, e anche la contestazione. Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, sono state trovate di fronte ai cancelli del centro tecnico rossoblù di Casteldebole tre croci con i nomi dell'amministratore delegato Claudio Fenucci, del direttore sportivo Riccardo Bigon e del club manager nonché scout per l'Europa Marco Di Vaio. La società emiliana ha immediatamente allertato i carabinieri di Borgo Panigale, che sono arrivati al centro tecnico poco dopo, prendendo atto della situazione e della denuncia del club.

Bologna, la sfida contro il Milan decisiva per il futuro di Inzaghi

Momento difficile per il Bologna. Tira una brutta aria nel club, e la marcia d'avvicinamento al match di martedì sera contro il Milan è tutt'altro che serena. Una sfida decisiva molto probabilmente per il futuro del tecnico Filippo Inzaghi, finito sulla graticola dopo l'ultimo ko di Empoli. L'ex bomber che si è sfogato nei giorni scorsi chiedendo il massimo supporto alla squadra, si giocherà dunque la panchina proprio contro la formazione in cui ha vissuto stagioni memorabili. Per il futuro tra i nomi dei possibili successori, è spuntato anche quello del suo predecessore Donadoni