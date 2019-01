L'avventura di Filippo Inzaghi al Bologna appare oramai compromesso. Fatale è stata l'ultima caduta al Dall'Ara sotto i colpi del Frosinone che hanno affondato la squadra rossoblù facendo arrabbiare il patron Saputo. Che aveva messo mano al portafoglio nel mercato invernale prelevando Sansone e Soriano, aumentando di fatto la qualità della rosa a disposizione dell'allenatore, oramai al palo.

Al posto di Superpippo dovrebbe subentrare Sinisa Mihajlovic che a Bologna ha già lavorato. Ma tutto dev'essere concluso entro pochi giorni perché se il nuovo tecnico avesse necessità di cambiare qualcosa tutto dovrebbe essere possibile entro giovedì sera, non oltre. Il 31 gennaio, infatti, scade il calciomercato invernale e il Bologna potrebbe sistemare qualche colpo in extremis.

La pietà di Saputo e il benservito a Inzaghi

Il colpo di grazia a Inzaghi sono state le parole del patròn canadese Joey Saputo che ha parlato di “squadra che ha fatto pietà” prendendo la decisione di cambiare in panchina l'allenatore e porre mano anche all'interno della dirigenza. Due passi oramai obbligati per riportare sulla linea di galleggiamento il club prima che sia troppo tardi. A livello societario eventuali modofiche succederanno più avanti, mentre per la panchina è questione di attimi.

Perché Inzaghi lascerà il Bologna

Filippo Inzaghi ha pesantemente fallito in rossoblù: ha totalizzato fin qui solamente 2 vittorie in 21 partite mettendo in grave difficoltà la società. Superpippo a Casteldebole passerà oggi per l'ultima volta: l’esonero è oramai cosa certa e la società felsinea sta già tessendo i contatti per il sostituto.

Le richieste di Sinisa Mihajlovic

L’agente del tecnico serbo sarebbe già in città in un albergo del centro pronto a firmare il nuovo contratto per Sinisa Mihajlovic. L'idea di fondo è un contratto di 6 mesi più rinnovo automatico in caso di salvezza per un anno o forse 2 mentre sul mercato, il tecnico che è già stato alla guida del Bologna dieci anni fa esatti, ha già le idee chiare come prendere un difensore centrale, un’ala e probabilmente un regista.