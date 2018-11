C’era grande attesa per la finale d'andata di Copa Libertadores tra Boca Juniors e River Plate, che poi è stata poi prolungata per 24 ore a causa delle piogge torrenziali cadute su Buenos Aires in questi giorni, ma a far discutere nelle ore precedente era stato un episodio che aveva visto protagonista Leandro Paredes in Russia. L'ex centrocampista della Roma, ora allo Zenit di San Pietroburgo, era stato accusato di essersi fatto espellere di proposito la domenica precedente al Superclasico perché così sarebbe potuto volare in Argentina e essere sugli spalti della Bombonera a sostenere la sua squadra del cuore.

In molti avevano parlato delle possibilità reale che Paredes fosse a Buenos Aires e, effettivamente, in tribuna in mezzo alla gente Xeneizes c'era proprio il numero 5 della squadra russa. Paredes aveva già anticipato la sua presenza allo stadio ad una trasmissione tv argentina e aveva dichiarato che tutto era stato concordato con la società e che non vi fossero alcun problema: i tifosi russi avevano cercato subito una valida motivazione all'intervento da doppio giallo di Paredes nella gara contro l’Akhmat che lo ha costretto a saltare la sfida con il CSKA Mosca. Leandro è cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors e ha dichiarato che, se avesse avuto la possibilità, non si sarebbe perso per nulla al mondo questa sfida. Oltretutto Lionel Scaloni, DT della Seleccìon, lo ha convocato per le amichevoli che l'Argentina ha in programma l'11 e del 16 ottobre contro Iraq e Brasile.

La gara d'andata è terminata con il risultato di 2-2 e ora l'appuntamento a sabato 24 novembre, per la sfida di ritorno in programma al Monumental: non valgono i goal in trasferta, quindi sarà come una finale secca, come se alla Bombonera non si fosse giocato, in pratica.