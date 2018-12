Non sarà facile per il Boca Juniors smaltire la delusione per la sconfitta nella finale di Copa Libertadores contro il River Plate. In casa xeneizes c'è la volontà di rialzarsi subito e non perdere tempo nel piangersi addosso. A tal proposito ecco le prime scelte del post Superclasico, improntate alla voglia di aprire un nuovo ciclo. Il Boca ha annunciato infatti che Guillermo Barros Schelotto nella prossima stagione non ricoprirà più il ruolo di allenatore.

Boca Juniors, Schelotto esonerato dopo la sconfitta contro il River

Tempo di voltare pagina dunque per il Boca Juniors. La dirigenza del club ha annunciato l'esonero del tecnico Guillermo Barros Schelotto, con la volontà di iniziare un nuovo percorso per gli xeneizes. Queste le parole del presidente Angelici che ha spiegato la scelta del cambio in panchina: "Credo che la cosa migliore per il club sia ricominciare con un nuovo staff tecnico, questo non è un addio, è un arrivederci a Schelotto, per tutti noi del Boca un idolo sia come calciatore che come allenatore. In questo momento sento tutta la tristezza dei tifosi del Boca ai quali dico che non mi prenderò neanche un giorno di vacanza e che metterò tutto me stesso".

Schelotto via senza rimpianti, le dichiarazioni dopo l'addio al Boca

S'interrompe dunque l'avventura di Schelotto con il Boca Juniors, dopo le 10 stagioni da calciatore e le due da tecnico con altrettanti successi in campionato. L'allenatore ha salutato tutti con poche parole, dimostrandosi soddisfatto del suo lavoro ma addolorato per la sconfitta in Copa Libertadores: "Voglio ringraziare i dirigenti e tutti i dipendenti, i giocatori e i tifosi per come sono stato trattato in questi tre anni, al di là del dolore provato per non aver portato a casa la Libertadores, me ne vado tranquillo e con la coscienza a posto, i tifosi mi hanno dato tantissimo".

Chi sarà il nuovo allenatore del Boca, Scolari tra i favoriti

Per Guillermo Barros Schelotto, che vanta in passato anche una breve parentesi italiana al Palermo, potrebbero aprirsi le porte della Major League Soccer, con l'Atlanta United interessata alle sue prestazioni. Nel frattempo non mancano le indiscrezioni sui possibili sostituti al Boca Juniors. Spunta tra questi anche il nome di Felipao Scolari, attualmente al Palmeiras ed ex di Brasile, Portogallo e Chelsea.