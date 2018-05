Festa grande per il Boca Juniors. Il club di Buenos Aires si è laureato campione d'Argentina per la seconda volta consecutiva. Un titolo ottenuto matematicamente con un turno d'anticipo rispetto alla chiusura del campionato grazie al pareggio contro il Gimnasia che ha portato a 4 i punti di vantaggio in classifica sul Godoy Cruz che non potrà più recuperare. Gioia infinita per Tevez e compagni che in virtù di questo successo mettono in bacheca il 33° titolo nazionale (il 67° nella storia del club), portandosi a meno tre dagli acerrimi rivali del River Plate.

Boca Juniors campione, trionfo per l'ex Palermo Schelotto

Decisiva dunque la 25a giornata della Superliga. Il Boca Juniors due volte in vantaggio con Perez e Abila è stato raggiunto prima da Colazo e poi da Aleman nel finale. Alla fine però il piglio del Gimnasia non è bastato per portare a casa l’intera posta in palio. Al contrario il pareggio è stato un risultato graditissimo per gli Xeneizes che si sono matematicamente laureati campioni, con buona pace del Godoy Cruz, secondo in classifica. Nonostante le difficoltà della seconda parte, dopo un ottimo avvio, la formazione dell'ex Palermo Schelotto è riuscita a mettere in cascina il secondo titolo consecutivo. Un piazzamento che garantirà al Boca un posto nella prossima Libertadores assieme a Godoy Cruz e San Lorenzo, si giocheranno gli altri due pass Huracan, Independiente, Racing Club e Talleres.

La stella Pavon, il flop Tevez e le scuse ai tifosi

Protagonista assoluto della stagione il classe 1996 Pavon, talento argentino già nel mirino di numerosi club europei autore di 6 gol ma soprattutto di 11 assist. Numeri importanti, più di quelli di Carlos Tevez che non è riuscito, dopo il suo ritorno dall'esperienza cinese, a ripetere le prestazioni del passato. E infatti l'Apache, come evidenziato da Gazzetta.it, si è scusato in occasione dei festeggiamenti con tutti i tifosi: "Gracias por tanto, perdon por tan poco" (Grazie mille, mi spiace se ho dato poco). Un trionfo che il Boca dedicherà anche a due calciatori molto sfortunati protagonisti della prima parte di stagione super della squadra, ovvero Gago e Benedetto. Entrambi costretti al forfait per infortunio saranno costretti anche a saltare i prossimi Mondiali con la casacca dell'Argentina.