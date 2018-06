E' un'estate caldissima quella di Kevin Prince Boateng e Melissa Satta. Le voci della scorsa estate relative ad una possibile rottura tra i due, sono ormai un lontanissimo ricordo. Il calciatore ex Milan, reduce da una buona stagione all'Eintracht Francoforte e la bella showgirl si stanno rilassando sulle spiagge di Ibiza. Coccole, effusioni e baci negli scatti social della Satta, in cui si può notare anche l'ennesimo cambio look del calciatore ghanese.

in foto: Foto https://www.instagram.com/melissasatta/?hl=it

Un biondo Boateng in vacanzacon Melissa Satta e il piccolo Maddox

Non ha perso tempo dunque l'ex calciatore del Milan per prendersi un bel periodo di relax con la compagna Melissa Satta, reduce dalle fatiche televisive come opinionista tv sui canali Mediaset. I due si stanno godendo una vacanza a Ibiza, come documentato dalle foto postate sul profilo Instagram della showgirl, in cui a conquistare l'attenzione, oltre allo stato di forma invidiabile dei due è il nuovo look del Boa. Capelli cortissimi e di color biondo platino che spiccano anche grazie al lungo pizzetto nero.

Boateng e Melissa Satta, baci e coccole a Ibiza

Diverse le foto pubblicate dalla bella Melissa, in gran forma. Tra queste spiccano anche quelle in cui lei e il compagno si lasciano andare a baci appassionati e tenere coccole sotto l'ombrellone. Una dimostrazione che la relazione tra i due va a gonfie vele, dopo i presunti problemi del passato legati anche alla distanza. Pioggia di like e commenti positivi dunque per una delle coppie più seguite sui social

Quale futuro di calciomercato per Kevin Prince Boateng

Al momento non ci sono indiscrezioni su un futuro lontano da Francoforte per il classe 1987 che ha chiuso l'annata con l'Eintracht con la gioia del successo ottenuto in Coppa di Germania sul Bayern. Nei mesi scorsi si era parlato di un possibile ritorno in Spagna: una prospettiva al momento senza fondamento per un giocatore che ha un contratto fino al 2020 con la squadra tedesca