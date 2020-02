Nelle ultime ore di mercato ha lasciato la Fiorentina per trasferirsi in Turchia. Kevin Prince Boateng riparte dal Besiktas, e dall'ennesima avventura professionale della sua carriera. Grandi motivazioni, ma anche la voglia di chiarire le cause del suo mancato utilizzo nelle ultime partite in viola. Alla base delle assenza contro Napoli e Genoa a suo dire non ci sarebbero stati i presunti problemi fisici.

Perché Kevin Prince Boateng non giocava alla Fiorentina

In un'intervista al sito ufficiale del Besiktas, Kevin Prince Boateng ha parlato della scelta di approdare al Besiktas. Grande entusiasmo da parte dell'esperto centrocampista ghanese: "Sono felice di essere qui, potevo arrivare al Besiktas già due anni fa. Ho voluto fortemente questa squadra. Sono arrivato in un grande club con un livello di professionalità molto alto". Il ghanese ha voluto anche fare il punto sulle sue condizioni fisiche parlando dei reali motivi del suo mancato utilizzo alla Fiorentina: "Sto bene, mi sento in forma e sono pronto a giocare. Non ho giocato le ultime due partite con la Fiorentina ma non per questioni fisiche, c’erano altri motivi…"

Boateng, la condizione fisica e la scelta di trasferirsi al Besiktas

Boateng dunque sta bene e non vede l'ora di smentire tutti in campo: "Problemi di condizione fisica? Ci sono voci di questo tipo nei media. Ma non importa, non so da dove vengano. Darò la risposta necessaria sul campo. Dimostrerò a tutti sul campo la mia condizione". Nessun dubbio sulla bontà della scelta di approdare in Turchia: "Ho sempre visto la Turchia e il Besiktas come una priorità e volevo venire qui. A Berlino avevo molti amici turchi, che tifano Besiktas. E appena avuta la notizia che sarei venuto qui mi hanno scritto: ‘Stai tornando finalmente a casa'. Appena la proposta è arrivata, non ho pensato troppo e ho detto al mio manager, ‘Accettiamo questa offerta".