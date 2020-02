in foto: Foto: https://www.instagram.com/melissasatta/?hl=it

Kevin Prince Boateng nelle ultime ore della sessione di mercato invernale ha lasciato la Fiorentina per trasferirsi al Besiktas. A distanza di pochi giorni dalla conclusione dell'affare e dopo la presentazione ufficiale con la nuova casacca del club turco, è intervenuta sui social Melissa Satta. La compagna del calciatore ghanese ha detto la sua sull'ennesimo cambio di maglia del Boa, dimostrandosi pronta ad accettare con filosofia, la separazione dal calciatore costretto a lasciare nuovamente la Serie A.

Kevin Prince Boateng riparte dal Besiktas

Un po' a sorpresa Kevin Prince Boateng ha cambiato maglia nell'ultima finestra del mercato. Ennesima svolta professionale per la carriera del calciatore che ha lasciato la Fiorentina e l'Italia per approdare in Turchia alla corte del Besiktas. Dopo il ritorno in Serie A nel 2018 al Sassuolo, e la parentesi al Barcellona, è già finita (almeno per ora) l'avventura con il club viola. Boateng sarà costretto ad allontanarsi nuovamente dalla compagna Melissa Satta con la quale è tornato il sereno dopo un periodo di crisi.

Il messaggio di Melissa Satta per Kevin Prince Boateng

Come ha preso il nuovo addio alla Serie A di Kevin Prince Boateng, la bella showgirl? L'ex Velina ha rotto il silenzio su Instagram, postando una foto della presentazione ufficiale del calciatore con il Besiktas. Melissa Satta ha accompagnato il tutto nelle sue stories con questo messaggio, incoraggiando il compagno ad andare avanti a testa alta: "Non sempre le cose vanno come vorremmo… ma bisogna avere il coraggio di essere realisti e prendere delle decisioni. Spesso non serve dare delle colpe e puntare il dito… se sei un professionista e fai il tuo dovere potrai sempre camminare a testa alta. Sedersi e aspettare è facile, alzarsi e andare avanti NO…. pronti per una nuova avventura… non è semplice, ma le cose semplici non ci sono mai piaciute!!!".