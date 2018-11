Una finale val bene la vendita dei propri giocattoli. Così' deve aver pensato un bimbo di sei anni che pur di non perdersi la sfida del Monumental tra River Plate e Boca Juniors ha messo in vendita ciò che per lui è la cosa più cara: i giochi. Una storia che ha fatto subito il giro del mondo e che ha reso il piccolo Renzo uno dei bambini più amati e conosciuti via internet.

Non andrà al Monumental, i biglietti per il big match di ritorno di Copa Libertadores sono esauriti da tempo ma per il giovanissimo tifoso del River Plate si è trovato comunque una soluzione gradita: avrà un biglietto per la prossima gara interna di campionato dei suoi beniamini. Un sogno che in altre vesti ma sempre con i colori biancorossi si è trasformato in realtà.

Per il 24 novembre si dovrà accontentare di guardare i propri amati giocatori attraverso la televisione ma l'appuntamento con i suoi idoli è solamente rimandato. Renzo, un bimbo di 6 anni di Paranà grande tifoso del River Plate che sognava di poter conoscere i calciatori del River, potrà farlo. Il tutto è stato reso possibile grazie a una raccolta fondi con cui Renzo e la famiglia potranno viaggiare gratis e assistere alla sfida di campionato contro il Gimnasia La Plata.

Non sarà la finale di Copa ma è pur sempre un regalo importantissimo e senza aver rinunciato ai propri balocchi di bambino. Lo stesso Renzo ha voluto poi ringraziare tutti coloro che gli hanno permesso questo regalo, via internet ovviamente. E lo stesso fan club del River Plate che – da Malaga in Spagna – ha aiutato la raccolta fondi ha scritto parole importanti su Renzo e un sogno che si avvera: "Il River non è solo calcio, il River è famiglia, amore e passione, ed è per questo che non esitiamo a portare avanti questa bellissima causa di solidarietà. Sappiamo che molte iniziative come la nostra sono già state fatte, ma incoraggiamo a continuare a farle per vedere i bambini felici. Siamo stati tutti bambini e abbiamo sognato giocattoli, libri, viaggi …".