Il contrasto e la ginocchiata alla schiena: Lucas Biglia si è accasciato a terra ed è costretto a uscire dal campo all’intervallo della sfida tra Atalanta e Milan. Il centrocampista argentino, che contro il Benevento aveva subito la frattura delle due vertebre lombali, era tornato in campo proprio nella sfida contro i nerazzurri a Bergamo per raggiungere il traguardo Europa League e tentare un recupero lampo anche in vista del Mondiale di Russia (il numero 21 rossonero è stato comunque inserito nella lista dei pre-convocati dell'Argentina). Adesso è arrivato il nuovo stop dopo lo scontro di gioco con il connazionale Papu Gomez e il numero 10 della Dea quest’oggi si è voluto scusare con il suo compagno di nazionale con un messaggio sul suo profilo ufficiale di Instragram:

Le mie più sincere scuse a Lucas Biglia: gli auguro un veloce recupero, non ho mai avuto intenzione di fargli male, sono molto dispiaciuto per ciò che è successo. Un saluto. Papu. Grandissima partita dell’Atalanta. Stiamo dimostrando di essere competitivi e che vogliamo raggiungere l’Europa League. Complimenti alla squadra.

Non deve essere stata una nottata facile per Alejandro Gomez, fuori dai 35 pre-convocati di Jorge Sampaoli per il Mondiale di Russia che partirà 15 giorni a Mosca, che ha parlato dello scontro di ieri con Lucas Biglia anche ai microfoni de La Nacion e ha voluto esternare anche ai media argentini tutto il suo dispiacere per l'accaduto:

Non vado in campo guardando chi ho davanti. Sono saltato e col ginocchio ho colpito Lucas. Il calcio è così, era fallo ma niente di più, sfortunatamente ho preso Biglia che era di schiena. Se fosse stato da giallo me lo avrebbero dato. Mi dispiace per la situazione che si è creata, non avevo alcuna intenzione di fargli del male.