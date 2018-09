Dopo le sciagurate papere della finale di Champions League contro il Real Madrid, Loris Karius è partito per la Turchia con l'obiettivo di ricostruirsi una carriera parzialmente rovinata dalla serata di Kiev. Preso in prestito per due anni dal Besiktas e accolto trionfalmente nei giorni scorsi dalla sua nuova tifoseria, il venticinquenne portiere tedesco è però subito scivolato al debutto con la sua nuova squadra.

In occasione della partita della Super Lig (il massimo campionato turco) giocata a Bursa contro il Bursaspor, l'ex numero uno del Liverpool è stato infatti il protagonista dell'incertezza che ha permesso agli avversari di pareggiare la partita a quattro minuti dalla fine, dopo che il Besiktas era andato in vantaggio con Ryan Babel è mantenuto il controllo del match senza grossi problemi.

La preoccupazione del tecnico Şenol Güneş

Nonostante la calorosa accoglienza al suo arrivo e le parole di circostanza ("Gli errori di Kiev? Sono cose che ormai appartengono al passato"), il portiere non si è dunque presentato nel migliore dei modi ai suoi nuovi tifosi: i quali ora temono l'ennesimo contraccolpo psicologico per l'estremo difensore cresciuto nella Stoccarda e nel Manchester City. La sua sbavatura nella partita contro il Bursaspor, non è inoltre passata inosservata in Inghilterra dove le critiche sono tornate a prendere domicilio sui social.

In vista del ritorno in campo in campionato e in Europa League (le "aquile nere" giocheranno in casa, il prossimo 20 settembre, la prima partita del girone I contro norvegesi del Sarpsborg), per il tecnico Şenol Güneş c'è dunque un problema in più: recuperare al cento per cento Loris Karius che, anche in questa occasione, ha però dovuto giocare senza la dovuta concentrazione a causa del lancio di oggetti nella sua area di rigore da parte degli ultrà del Bursaspor.