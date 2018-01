Federico Bernardeschi è uno degli acquisti del mercato estivo della Juventus che è entrato meglio nelle rotazioni e negli schemi di Massimiliano Allegri. L'ex numero 10 della Fiorentina sta trovando sempre più spazio partendo da destra e mettendo a disposizione il suo mancino verso il campo aperto.

Bernardeschi è uno dei papabili titolari nel derby di Coppa Italia contro il Torino ma il talento toscano, oltre a guardare al futuro, non dimentica un passato che gli ha riservato alcuni momenti difficili che, fortunatamente, non hanno compromesso la sua crescita sul campo.

Il trequartista bianconero, intervistato da La Stampa, ha parlato del problema che avuto in adolescenza e che poteva compromettergli la carriera

Avevo 16 anni e dovetti fermarmi sei mesi per un problema al cuore. Il ventricolo sinistro era più grosso di 8 millimetri, poi è rientrato tutto ma è stata dura: non avevano escluso che dovessi smettere. Il momento peggiore della mia carriera.

Bernardeschi durante i giorni del trasferimento dalla Fiorentina alla Juventus ha ricevuto molti insulti sui social network e la sua reazione è stata dura

Non l’ho fatto per me. Io sono fortunato. Ho pensato alle persone più fragili, ai problemi che vivono, agli effetti talvolta tragici del cyberbullismo. Al giorno d’oggi, la gente attacca in modo gratuito sui social, non pensa alle conseguenze, è una moda assurda.