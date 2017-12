Da titolare inamovibile a riserva di lusso. Il 2017 ha regalato a Federico Bernardeschi novità importanti, come quella del suo passaggio alla Juventus nella scorsa estate: un trasferimento che ha costretto il 23enne di Carrara a rimettersi in gioco partendo dalla panchina bianconera. L'ex giocatore della Fiorentina, non ha però puntato i piedi e messo in mostra il suo disappunto. Anzi, con Allegri le cose vanno avanti senza grandi problemi: "Sono molto sereno e mi trovo benissimo con i miei compagni – ha spiegato l'attaccante a Sky Sport – Il mister mi dice di stare tranquillo, di lavorare e continuare a migliorare come sto facendo".

Con l'avvicinarsi dell'ultimo giorno dell'anno, anche per Bernardeschi è tempo di bilanci: "Il 2017? Io mi porto dietro tutta la stagione scorsa con grande orgoglio, perché ho fatto una grandissima stagione. Questo mi ha permesso si arrivare qui alla Juventus. Il giorno del mio arrivo a Torino, con tantissimi tifosi pronti ad accogliermi con calore e gioia, è un'immagine che mi rende felice ed orgoglioso".

La differenza.

In attesa dell'ultimo match del girone d'andata, a Verona contro l'Hellas, Bernardeschi ha già fissato l‘obiettivo del prossimo anno: "Vorrei vincere e alzare più trofei possibile – ha spiegato il giocatore di Allegri – Da esterno, ho sempre detto che della Juventus mi colpiva la mentalità con la quale i bianconeri affrontavano ogni partita. Ora che sono qui, mi sono accorto di cosa c'è dietro: delle ore di lavoro costante, dello spirito di sacrificio e della voglia di vincere e arrivare lontano. Credo che sia questo a fare la differenza tra la Juve e le altre squadre".

"La vittoria contro la Roma? È stato un successo importante, contro una squadra forte che lotta per le prime posizioni della classifica – ha concluso Bernardeschi – Abbiamo chiuso un ciclo di partite nel migliore dei modi, dando un segnale alle avversarie: questo ci gratifica molto e dobbiamo continuare su questa strada".