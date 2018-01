Campionato in pausa, alla ripresa inizierà di nuovo il duello a distanza tra il Napoli e la Juventus per lo scudetto, mentre Lazio, Roma e Inter si daranno battaglia per salire sul podio che vale la Champions League. Un obiettivo al quale puntava anche il Milan, almeno secondo i proclami d'avvio stagione e soprattutto alla luce della imponente campagna acquisti (circa 200 milioni) effettuata nella scorsa estate che ha rivoluzionato la rosa rossonera. La realtà dei fatti è stata ben diversa, durissima da accettare e ha portato all'esonero di Vincenzo Montella (adesso al Siviglia) sostituito con Rino Gattuso.

Una soluzione interna – ‘ringhio' era allenatore della Pimavera -, per nulla dispendiosa dal punto di vista economico e una scommessa per il futuro. Un ‘guerriero' del grande Milan del passato per fare lustro a un blasone che negli ultimi anni ha perso appeal, scivolando nelle retrovie del calcio che conta. Quel calcio nel quale l'ex Presidente, Silvio Berlusconi, aveva condotto la sua creatura per mano fino a trasformarla in uno dei club più titolati al mondo. Trent'anni di successi ancora negli occhi dei tifosi e impossibili da dimenticare anzitutto per l'ex massimo dirigente che ha passato la mano alla nuova proprietà cinese ma continua a seguire le vicende dei rossoneri da osservatore esterno, da primo tifoso del Milan.